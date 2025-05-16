सिँचाइ आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि ८ अधिकृत पद स्वीकृत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि अधिकृतस्तरका ८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
- मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बाँकी अवधिका लागि ती दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो।
१ पुस, काठमाडौं । सरकारले सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि अधिकृतस्तरका ८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि उक्त दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको हो ।
आज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२द्दर८३ को बाँकी अवधिका लागि ती दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4