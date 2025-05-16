+
सिँचाइ आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि ८ अधिकृत पद स्वीकृत

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि उक्त दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १ गते १७:१९

  • सरकारले सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि अधिकृतस्तरका ८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
  • मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बाँकी अवधिका लागि ती दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो।

१ पुस, काठमाडौं । सरकारले सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि अधिकृतस्तरका ८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि उक्त दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको हो ।

आज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२द्दर८३ को बाँकी अवधिका लागि ती दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

अस्थायी दरबन्दी सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना स्वीकृत
