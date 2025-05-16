+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संवैधानिक कमजोरी सच्याउँदै राष्ट्रपतिले संसद् पुनर्स्थापना घोषणा गर्नुपर्छ : महेश बर्तौला

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ५ गते १४:०७

५ पुस, काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका तर्फबाट मुख्यसचेतक रहेका महेश बर्तौलाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक कमजोरी सच्याउँदै संसद् पुनर्स्थापना घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

संविधानको परिपालक र संरक्षकको जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्रपतिको गम्भीर संवैधानिक असावधानी र कमजोरीकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको उनको बर्तौलाको भनाइ छ ।

‘यो केवल संसद्को विघटनमात्रै होइन, यो त लोकतन्त्रको आत्मामाथिको नाङ्गो प्रहार र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको शिर छेदन समेत हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यद्यपि, यसका विरुद्ध संवैधानिक परीक्षण र उपचारका लागि दर्जनौं रिटहरू समेत सम्मानित अदालतमा दर्ता भइ विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले आफूबाट भएको संवैधानिक कमजोरी सच्याउन अदालतमा विचाराधिन रिटहरू माथिको आदेश कुरिरहनु नपर्ने बर्तौलाको जिकिर छ । ‘संविधान सम्मत निर्णय हुन नसक्दा उत्पन्न संवैधानिक संकट र बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताको तत्काल अन्त्य गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नै संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी विगतको नजीरका आधारमा समेत लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहितालाई शिरमा राख्दै  अविलम्ब संसद् पुनर्स्थापनको घोषणा गरी संसद्को बैठक आह्वान गर्नु पर्दछ,’ उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

बर्तौलाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई अदालतको आदेशमार्फत् नभएर २०६३ वैशाख ११ गते घोषणामार्फत् पुनर्स्थापना गरेको पनि स्मरण गराएका छन् ।

महेश बर्तौला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमालेले महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाउने

एमालेले महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाउने
ईश्वरलाई महेशको सन्देश– महाधिवेशनपछि पनि सँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने सम्झनुस्

ईश्वरलाई महेशको सन्देश– महाधिवेशनपछि पनि सँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने सम्झनुस्
बालुवाटारमा सुशीला कार्की र महेश बर्तौलाको नोकझोक 

बालुवाटारमा सुशीला कार्की र महेश बर्तौलाको नोकझोक 
वर्तमान सरकार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मार्गबाट अघि बढ्यो : बर्तौला

वर्तमान सरकार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मार्गबाट अघि बढ्यो : बर्तौला
अबको मिसन संसद् पुनर्स्थापना, राष्ट्रिय सरकार गठन, संविधान संशोधन र अर्ली इलेक्सन : महेश बर्तौला

अबको मिसन संसद् पुनर्स्थापना, राष्ट्रिय सरकार गठन, संविधान संशोधन र अर्ली इलेक्सन : महेश बर्तौला
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई एमालेले भन्यो- प्रतिगमन

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई एमालेले भन्यो- प्रतिगमन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित