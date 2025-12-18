डा. रामजी राम रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा डा. रामजी राम दलित कोटोबाट चौथो नम्बरमा समावेश भएका छन्।
- डा. राम रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–९ मा जन्मेका ३० वर्षीय चिकित्सक हुन् र सरकारी अस्पतालमा सेवा गरिरहेका छन्।
- उनले 'समय शिक्षा अभियान' अन्तर्गत रौतहटका सात ट्युसन सेन्टर स्थापना गरी पाँच सयभन्दा बढी बालबालिकालाई नि:शुल्क शिक्षा दिइरहेका छन्।
१५ पुस, काठमाडौं । रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा डा. रामजी राम पनि परेको छन् । दलित कोटोबाट उनी चौथो नम्बरमा समावेश भएका छन् ।
३० वर्षीय राम रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–९ मा एक साधारण चमार परिवारमा जन्मिएका हुन् । बाल्यकाल गरिबी र जातीय भेदभावबीच बित्दै उनले ठूलो संघर्ष गरेर एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेसँगै उनी आफ्नो समुदायबाट पहिलो चिकित्सक बने ।
अहिले सरकारी अस्पतालमा सेवा गरिरहेका छन् । उनी चन्द्रनिगाहापुर अस्पतालमा सेवा गर्दै मनोचिकित्सक बन्ने सपना बोकेका छन् । उनी दलित समुदायका बालबालिकाका लागि प्रेरणास्रोत समेत हुन् ।
आफ्नो शैक्षिक यात्रामा भोगेका कष्टहरूलाई सम्झँदै, उनले अरू बालबालिकालाई त्यस्तो पीडा भोग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले एक महत्वाकांक्षी अभियान सुरु गरेका छन् ।
‘समय शिक्षा अभियान’ नाम दिइएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत डा. रामले रौतहटका विभिन्न गाउँहरूमा सात वटा ट्युसन सेन्टरहरू स्थापना गरेका छन् । यी केन्द्रहरूमा बिहान र बेलुका गरी पाँच सयभन्दा बढी बालबालिकाले नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन् ।
२३ र २४ भदौं जेनजी आन्दोलनपछि सरकार बनेसँगै उनको नाम स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि चर्चामा आएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4