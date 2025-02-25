नेपाली क्रिकेट टिमले श्रीलंका ‘ए’ सँग अभ्यास खेल खेल्दै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीले ६ माघमा श्रीलंका 'ए' सँग पहिलो अभ्यास टी-२० खेल खेल्दैछ।
- नेपालले श्रीलंकामा थप २ टी-२० खेल खेल्ने र त्यसपछि भारतमा तीन अभ्यास खेल खेल्ने तालिका छ।
- टी-२० विश्वकप फेब्रुअरी ७ देखि भारत र श्रीलंकामा सुरु हुँदैछ र नेपालले फेब्रुअरी ८ मा इंग्ल्यान्डसँग पहिलो खेल खेल्नेछ।
६ माघ, काठमाडौं । आईसीसी टी-२० विश्वकपको तयारीमा रहेको नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीले आज श्रीलंका ‘ए’ सँग पहिलो अभ्यास टी-२० खेल खेल्दैछ ।
अभ्यासका लागि श्रीलंकामा रहेको नेपाली टोली र श्रीलंका ‘ए’ बीचको खेल श्रीलंका ल्यान्ड डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन मैदानमा दिउँसो सवा २ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
नेपालले यसपछि थप २ टी-२० खेल पनि खेल्नेछ । त्यसपछि टोली भारत जानेछ । भारतमा मुम्बईको एमसीए प्रेसिडेन्ट ११ सँग पनि तीन अभ्यास टी-२० खेल हुने तालिका छ ।
टी-२० विश्वकप फेब्रुअरी ७ देखि भारत र श्रीलंकामा संयुक्त रूपमा सुरु हुँदैछ । नेपालले फेब्रुअरी ८ मा पहिलो खेल इंग्ल्यान्डसँग खेल्नेछ ।
