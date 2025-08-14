+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

‘आयुर्वेदिक औषधि साइडइफेक्टरहित हुन्छ भन्ने होइन’

२०८२ फागुन १९ गते १७:३९ २०८२ फागुन १९ गते १७:३९

सुमित्रा लुइटेल

Shares

बिरामी चिकित्सककोमा कम जानुको सबैभन्दा ठूलो कारण आर्थिक समस्या हो डाक्टरको शुल्क, ल्याब जाँच, औषधि र अस्पतालको खर्च धेरैलाई महँगो लाग्छ ।

सुमित्रा लुइटेल

Shares
‘आयुर्वेदिक औषधि साइडइफेक्टरहित हुन्छ भन्ने होइन’

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आयुर्वेदिक औषधि सबैभन्दा सुरक्षित भन्ने धारणा आंशिक सत्य भए पनि यसको सही प्रयोग र व्यक्तिका लागि मात्र साइड इफेक्ट कम हुन्छ।
  • एलोपेथिक र आयुर्वेदिक औषधि सँगै खान सकिन्छ तर दुवै चिकित्सकको सल्लाह र पर्यवेक्षणमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ।
  • नेपालमा धेरैले चिकित्सकको सल्लाह बिना फार्मेसीबाट आयुर्वेदिक औषधि किनेर आफैं सेवन गर्ने चलन छ, जसले स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याउन सक्छ।

हामीलाई लाग्छ, आयुर्वेदिक औषधि सबैभन्दा सुरक्षित हुन्छ । यसको साइड इफेक्ट हुँदैन । एलोपेथिक वा अन्य औषधि खाइरहेका बेला पनि हामी आयुर्वेदिक औषधि खाइदिन्छौं । त्यो पनि आफ्नै मर्जीमा ।

चिकित्सकलाई सोध्नुपर्ने झन्झट पनि लिँदैनौं । आफूखुसी आयुर्वेदिक औषधि खाने प्रवृत्ति एकातिर व्याप्त छ भने अर्कोतिर यसको बजार पनि उस्तै छ । चिकित्सको प्रेस्किप्सन बिना यस्तो औषधि छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ ।

खासमा आयुर्वेदिक औषधि के हो ? यो कसरी तयार हुन्छ ? के यसको कुनै साइड इफेक्ट हुन्न ? यसको प्रभावकारीता कस्तो हुन्छ ? यावत विषयमा वरिष्ठ आयुर्वेद पञ्चकर्म विशेषज्ञ डा. निर्मल भुसालसँग अनलाइनखबरका लागि सुमित्रा लुइटेलले कुराकानी गरेकी छिन् ।

आम नेपालीमा एउटा धारणा छ आयुर्वेदिक औषधिको कहिल्यै साइड इफेक्ट हुँदैन, यो कति सही हो ?

यो धारणा धेरै हदसम्म सत्य छैन, तर आंशिक रूपमा बुझ्न सकिन्छ । आयुर्वेद मुख्य रूपमा प्राकृतिक जडीबुटी, हर्बल प्रोडक्ट र पञ्चमहाभूत पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाशमा आधारित हुन्छ । शरीर पनि यही पञ्चमहाभूतबाट बनेको हुन्छ । त्यसैले समग्र रूपमा प्रयोग गर्दा साइड इफेक्ट निकै कम हुन्छ ।

तर, आयुर्वेदिक औषधि साइड इफेक्टरहित हुन्छ भन्ने होइन । यसको सही प्रयोग, सही व्यक्तिका लागि, सही ढंगले हुनुपर्छ । नभए आयुर्वेदिक औषधिले पनि हानि गर्न सक्छ। कुनैपनि चिकित्सकले आयुर्वेदिक औषधिको नकारात्मक असर हुँदैन भन्दैनन् र भन्न मिल्दैन पनि । औषधि बिक्रेताले भन्न सक्छन् । किनभने उसका लागि त्यो व्यापार न हो ।

केमिकल÷सिन्थेटिक औषधिको तुलनामा नेचुरल बेस्ड प्रोडक्टको साइड इफेक्ट कम देखिन्छ भन्ने कुरा सही हो । तर ‘पूर्णरूपमा साइड इफेक्ट हुँदैन’ भन्नु गलत हो ।

उदाहरणका लागि अमला खाँदा प्रायः समस्या हुँदैन किनकी यो फल पनि हो । तर त्रिफला (अमला + हर्रो + बर्रो) मा मात्रा बढी भयो भने डायरिया, ड्राइनेस बढ्न सक्छ । सही मात्रामा त्रिफला रसायन हो, जसले दीर्घायु दिन्छ । बढी भयो भने विषाक्तता निम्त्याउछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

के आयुर्वेदिक र एलोप्याथिक औषधि सँगै खान मिल्छ ?

संस्कृत श्लोक छ ‘पथ्ये सति गदार्तस्य किमौषधनिश्चय’ अर्थात् सही आहार–विहार (पथ्य) छ भने खानालाई नै औषधि मान्न सकिन्छ । पथ्य नभए खाना पनि औषधिको काम गर्दैन, बरू साइड इफेक्ट दिन्छ । औषधिको कुरा पनि उस्तै हो । मात्रा र उपयोग विधिले फरक पार्छ ।

एलोपेथिक र आयुर्वेदिक औषधि सँगै खान मिल्छ कि मिल्दैन ? विशेष गरी बाथ, ग्यास्ट्रिक, थाइरोइड जस्ता क्रोनिक रोगमा ?

केही अवस्थामा एलोपैथिक र आयुर्वेदिक औषधि सँगै खान सकिन्छ, तर यो सधैं १०० प्रतिशत सुरक्षित र स्वतः ठीक हुन्छ भन्ने कुरा होइन । मुख्य कुरा दुवै चिकित्सक एलोपेथिक चिकित्सक र आयुर्वेदिक चिकित्सकलाई पूर्ण जानकारी दिनुपर्छ र उनीहरूको सल्लाह तथा पर्यवेक्षणमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।

धेरैजसो सामान्य आयुर्वेदिक औषधिहरू जस्तैः अश्वगंधा, गुग्गुलु, त्रिफला, अमलकी/आँवला, यष्टिमधु/जेठीमधु, कमदुधा रस, अविपत्तिकर चूर्ण आदिलाई सही समयमा र सही मात्रामा खाँदा एलोपैथिक औषधिसँग ठूलो समस्या हुँदैन । धेरै बिरामीहरूले वर्षौंदेखि यस्तो संयोजन प्रयोग गरेर राम्रो नतिजा पाइरहेका छन्, विशेष गरी जब दुवै डाक्टरले सहमति दिएका हुन्छन् ।

तर केही विशेष अवस्थामा सावधानी अपनाउनुपर्छ, किनकि केही जडीबुटीले एलोपैथिक औषधिको प्रभाव बढाउन वा घटाउन सक्छन् । जस्तो थाइराइडको औषधि । यो बिहान खाली पेटमा खानुपर्छ । अश्वगंधा जस्ता केही जडीबुटीले थाइरोइड हर्मोनको स्तर बढाउन सक्छन्, जसले औषधिको प्रभाव दोब्बर हुन सक्छ वा रिपोर्ट बिग्रिन सक्छ । त्यसैले कम्तीमा ३–४ घण्टा वा डाक्टरले भने जतिको अन्तर राख्नुपर्छ । नियमित टिएसएच जाँच पनि गर्नुपर्छ ।

ग्यास्ट्रिक/एसिडिटीका लागि प्रयोग हुने पीपीआई ‘प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर’औषधिहरू जस्तै ‘प्यान्टोप्राजोल’, ‘रेबेप्राजोल’ आदि सँग यष्टिमधु, अविपत्तिकर जस्ता पेट शान्त पार्ने जडीबुटीहरूले सामान्यतया सहयोग नै गर्छन् । तर केही कडा काढा वा चूर्णले पीपीआई औषधिको अवशोषण प्रक्रियामा असर पार्न सक्छ । त्यसैले यी औषधि र जडीबुटीबीच निश्चित समयको अन्तर राखेर सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ ।

बाथ/जोर्नी दुखाइको औषधि स्टेरोइड, मेथोट्रेक्सेट आदि गुग्गुलु, शल्लकी जस्ता जडीबुटीहरूले जोर्नीको सुधारमा मद्दत गर्छन्, तर केहीले कलेजोमा असर पार्न सक्छन् वा रक्तचाप÷रक्तसञ्चारमा प्रभाव पार्न सक्छन् । त्यसैले चिकित्सकको सल्लाह बिना यस्ता औषधिलाई सँगै खानु हुँदैन ।

सबैभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो तरिका भनेको हाल खाइरहेको सबै एलोपैथिक औषधिको नाम, डोज र समय आयुर्वेदिक डाक्टरलाई देखाउनुपर्छ । साथै आयुर्वेदिक डाक्टरले लेखेको औषधिको नाम, मात्रा र समय एलोपैथिक डाक्टरलाई पनि बताउनुपर्छ । दुई प्रणालीका औषधिबीच कम्तीमा २–४ घण्टाको अन्तर राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । थाइरोइडको हकमा बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

कहिल्यै पनि आफैंले एलोपेथिक औषधि बन्द वा घटाउने गर्नु हुँदैन । यो डाक्टरले मात्र बिस्तारै ‘ट्यापरिङ’ गरेर गर्नुपर्छ, नत्र समस्या बढ्न सक्छ । गुणस्तरीय औषधि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको कम्पनीको, प्याकेटमा दर्ता नम्बर भएको, चिकित्सकले लेखेको औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ । नाम–ठेगाना नभएको, अनरजिस्टर्ड चूर्ण÷ट्याब्लेटबाट टाढा रहनुपर्छ । यिनमा भारी धातु मिसिएको हुन सक्छ ।

नेपालमा आफूखुसी आयुर्वेदिक औषधि किन्ने चलन निकै छ । यसले कस्तो समस्या निम्त्याउछ ?

आयुर्वेद पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हो । व्यक्ति अनुसार प्रकृति वात, पित्त, कफ, दोष अवस्था, जीवनशैली, खानपान हेरेर औषधि फरक पर्छ । फार्मेसीमा गएर ‘यो चूर्ण खान्छु, त्यो ट्याब्लेट खान्छु’ भन्नु गलत अभ्यास हो ।

नेपालमा ओभर–द–काउन्टर आयुर्वेदिक औषधि फार्मेसीबाट सजिलै किनेर खाने चलन निकै छ । यो चलनले छोटो समयमा सजिलो राहत दिन सक्छ, तर यसले धेरै गम्भीर समस्या निम्त्याउछ जसलाई धेरैले बेवास्ता गर्छन् ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको गुणस्तर थापा नपाउनु हो । बजारमा धेरै आयुर्वेदिक चूर्ण, ट्याब्लेट, काढा वा रस औषधिहरू नाम–ठेगाना नभएका, दर्ता नम्बर नभएका वा चिकित्सकले नलेखेका हुन्छन् ।

यस्ता औषधिमा कहिलेकाहीँ भारी धातुहरू जस्तैः सिसा/लेड, पारा/मर्करी, आर्सेनिक मिसाइएको पाइन्छ । जुन शरीरमा जम्मा भएर लामो समयपछि कलेजो÷मिर्गौला बिगार्न सक्छ, रक्तचाप बढाउन सक्छ, पेट दुखाउन सक्छ, एलर्जी वा गम्भीर अवस्थामा विषाक्तता निम्त्याउन सक्छ ।

दोस्रो समस्या गलत औषधि र गलत मात्रा हो । आयुर्वेद व्यक्तिगत प्रकृति वात, पित्त, कफ अनुसार काम गर्छ । फार्मेसीमा बसेको व्यक्ति जसलाई प्रायः आयुर्वेदको गहिरो ज्ञान हुँदैन । यस्तोमा उसले यो चूर्ण खानु भनेर दिए पनि त्यो दोष, उमेर, जीवनशैली वा अन्य औषधिसँग मिल्दैन । परिणामस्वरूप पखाला, कब्जियत, रूखोपन बढ्नु, एलर्जी, पेट दुखाइ, वा रोग झन् बढ्न सक्छ ।

आयुर्वेदिक औषधिलाई एलोपेथिक औषधिसँग मिसाउँदा इन्टरएक्सन हुन्छ । धेरैले थाइरोइड, बीपी, सुगर वा बाथको एलोपेथिक औषधि खाइरहेका हुन्छन् र आयुर्वेदिक थप्छन् यसले औषधिको प्रभाव घटाउँछ वा बढाउँछ, जसले रिपोर्ट बिगार्न सक्छ वा साइड इफेक्ट निम्त्याउछ ।

औषधि पसलमा गएर ओभर द काउन्टर औषधि किनेर खाँदा, रोग ढिलो पत्ता लाग्छ वा उपचार नै गलत हुन्छ । सानो समस्या ठान्दै आफूखुसी वा मेडिकलको सल्लाहमा औषधि खाँदा गम्भीर रोग जस्तैः क्यान्सर, क्रोनिक लिभर समस्या ढिलो थाहा हुन्छ, जसले उपचार जटिल बनाउँछ ।

नेपालमा आयुर्वेदिक उपचार कति प्रतिशत बिरामीले चिकित्सकबाट लिन्छन् र कति प्रतिशतले ‘ओभर द काउन्टर’ वा आफैं औषधि लिन्छन् ?

नेपालमा आयुर्वेदिक उपचारको बारेमा ठूलो स्तरको राष्ट्रिय सर्वेक्षण वा आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन जसले चिकित्सकबाट परामर्श लिने र ओभर–द–काउन्टर वा आफैं औषधि लिने प्रतिशतलाई स्पष्ट रूपमा अलग–अलग देखाउँछ । तर विभिन्न सानो–ठूलो अध्ययन, अनुभव र स्वास्थ्य क्षेत्रका रिपोर्टहरूबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि धेरैजसो बिरामीहरू आयुर्वेदिक औषधि चिकित्सकको परामर्श बिना नै फार्मेसी वा आफैंबाट किनेर प्रयोग गर्छन् ।

उदाहरणका लागि नेपालमा सामान्यतया सेल्फ–मेडिकेसन आफैं औषधि खानेको प्रचलन निकै उच्च छ । धेरै मानिसहरूले आफैं औषधि प्रयोग गर्छन् । जसमा एलोपेथिकसँगै आयुर्वेदिक पनि मिसिन्छ ।

आयुर्वेदिक औषधिको हकमा यो झन् बढी हुन्छ किनकि धेरैलाई लाग्छ ‘प्राकृतिक’ भएकाले सुरक्षित छ र फार्मेसीमा सजिलै पाइन्छ जस्तैः त्रिफला, अश्वगंधा, गुग्गुलु, च्यवनप्राश आदि । धेरै बिरामीहरू पहिला ओभर द काउन्टर प्रयास गर्छन्, समस्या जटिल भएपछि मात्र रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सककहाँ पुग्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कसरी गरिन्छ दमको आयुर्वेदिक उपचार ?

आयुर्वेदिक अस्पताल र ओपीडीमा आउने बिरामीहरूको संख्या न्यून छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका रिपोर्टहरूमा एलोपेथिकको तुलनामा निकै कम देखिन्छ । धेरैजसोले सानो समस्या जस्तैः खोकी, ज्वरो, पेट दुखाइ, जोर्नी दुखाइ अदिमामा फार्मेसीबाट चूर्ण÷ट्याब्लेट किनेर खान्छन् ।

बिरामी किन चिकित्सककहाँ कम आउँछन् ? मुख्य कारण के होला ?

नेपालमा बिरामीहरू चिकित्सककहाँ कम आउने कारणहरू धेरै छन्, जसले गर्दा धेरैजसोले आफैं औषधि खाने वा फार्मेसीबाट सल्लाह लिएर उपचार गर्छन् । यो समस्या विशेष गरी रुघाखोकी, टाउको दुखाइ, ज्वरो, पेट दुखाइ, जोर्नी दुखाइमा बढी देखिन्छ ।

बिरामी चिकित्सककोमा कम जानुको सबैभन्दा ठूलो कारण आर्थिक समस्या हो डाक्टरको शुल्क, ल्याब जाँच, औषधि र अस्पतालको खर्च धेरैलाई महँगो लाग्छ । धेरै नेपालीहरूले ‘सानो समस्या छ, ठिक होला’ भनेर सोच्छन् र खर्च गर्न हिचकिचाउँछन् । विशेष गरी गाउँ/टाढा ठाउँमा बस्नेहरूका लागि अस्पताल वा चिकित्सकसम्म पुग्न समय र पैसा दुवै लाग्छ, त्यसैले नजिकैको फार्मेसीबाट औषधि किनेर खान्छन् ।

अर्को मुख्य कारण स्वास्थ्य शिक्षा र जागरणको कमी हो । ‘डाक्टरको सल्लाह बिना औषधि नखानू’ भन्ने कुरा परिवार, समुदाय तथा स्कुलमा राम्ररी सिकाइँदैन । धेरैलाई लाग्छ ‘यो प्राकृतिक वा आयुर्वेदिक हो, सुरक्षित छ’ वा ‘पहिला पनि यस्तै खाएर ठिक भएको थियो’ भनेर आफैं प्रयोग गर्छन् । फार्मेसीका कर्मचारीहरूले पनि अनुभवका आधारमा सल्लाह दिन्छन्, जसले गर्दा बिरामी चिकित्सकसम्म पुग्दैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारको कमी पनि एउटा कारण हो । प्रायगरी ग्रामिण क्षेत्रमा राम्रो अस्पताल र चिकित्सकहरू कम छन् । स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि पर्याप्त औषधि-डाक्टर हुँदैनन् । शहरमा पनि लामो लाइन, भीड र समय लाग्ने भएकाले मानिसहरूले ‘समय छैन’ भनेर ओभर–द–काउन्टर औषधि रोज्छन् ।

नेपालमा एन्टिबायोटिकदेखि सामान्य औषधिसम्म प्रिस्क्रिप्सन बिना किन्न सकिन्छ । फार्मेसीहरूले सजिलै दिन्छन्, जसले गर्दा डाक्टरकोमा जाने बानी नै बस्दैन । विदेशी बिरामीहरू भने कन्सल्टेसन फि तिर्न इच्छुक हुन्छन् । औषधिभन्दा परामर्शलाई महत्व दिन्छन् । तर, हाम्रो समाजमा उल्टो छ पारमर्शलाई पैसा तिर्नुभन्दा औषधिलाई पैसा तिर्नु सहज ठान्छन् धेरै ।

‍औषधि आयुर्वेद
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
सुमित्रा लुइटेल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

‘आयुर्वेदिक औषधि साइडइफेक्टरहित हुन्छ भन्ने होइन’

‘आयुर्वेदिक औषधि साइडइफेक्टरहित हुन्छ भन्ने होइन’

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?

वीर अस्पतालमा निर्वाचन लक्षित ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ गठन

वीर अस्पतालमा निर्वाचन लक्षित ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ गठन

च्याउ सेवनका ५ फाइदा

च्याउ सेवनका ५ फाइदा

बिदाको दिन बच्चाहरूसँग ‘क्वालिटी टाइम’ यसरी बिताउन सकिन्छ

बिदाको दिन बच्चाहरूसँग ‘क्वालिटी टाइम’ यसरी बिताउन सकिन्छ

चिन्ता र पेटको स्वास्थ्यबीच के सम्बन्ध छ ?

चिन्ता र पेटको स्वास्थ्यबीच के सम्बन्ध छ ?

ट्रेन्डिङ

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना
७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?
गलगाँड हटायो आयोडिनयुक्त नुनले, तर त्यसैले बढाउँदैछ थाइराइडको जोखिम

गलगाँड हटायो आयोडिनयुक्त नुनले, तर त्यसैले बढाउँदैछ थाइराइडको जोखिम
शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता

शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता
बच्चाको घाँटीमा सिक्का अड्किए तुरुन्त के गर्ने ?

बच्चाको घाँटीमा सिक्का अड्किए तुरुन्त के गर्ने ?
अभिनेता सुनिल थापालाई भएको थियो ‘साइलेन्ट हार्टअट्याक’, कसरी यो मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

अभिनेता सुनिल थापालाई भएको थियो ‘साइलेन्ट हार्टअट्याक’, कसरी यो मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

फिचर

सबै
‘आयुर्वेदिक औषधि साइडइफेक्टरहित हुन्छ भन्ने होइन’
आयुर्वेद

‘आयुर्वेदिक औषधि साइडइफेक्टरहित हुन्छ भन्ने होइन’

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?
प्रसूति तथा स्त्रीरोग

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?

वीर अस्पतालमा निर्वाचन लक्षित ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ गठन
स्वास्थ्य समाचार

वीर अस्पतालमा निर्वाचन लक्षित ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ गठन

च्याउ सेवनका ५ फाइदा
आहार तथा पोषण

च्याउ सेवनका ५ फाइदा

बिदाको दिन बच्चाहरूसँग ‘क्वालिटी टाइम’ यसरी बिताउन सकिन्छ

बिदाको दिन बच्चाहरूसँग ‘क्वालिटी टाइम’ यसरी बिताउन सकिन्छ

चिन्ता र पेटको स्वास्थ्यबीच के सम्बन्ध छ ?
पेट तथा कलेजो रोग

चिन्ता र पेटको स्वास्थ्यबीच के सम्बन्ध छ ?