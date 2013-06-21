ट्याक्टरको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु   

ट्याक्टर प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको छ भने चालक फरार रहेकाले खोजी भइरहेको छ ।

रासस रासस
२०८२ चैत १ गते १२:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हरिनगर गाउँपालिका–१ मा गएराति सवारी दुर्घटनामा २५ वर्षीया दीपक दासको मृत्यु भएको छ।
  • प्रदेश०१–०२–०५७प ४८९९ नम्बरको मोटरसाइकललाई स१ज ४९१४ नम्बरको ट्याक्टरले ठक्कर दिएको थियो।
  • ट्याक्टर प्रहरीको नियन्त्रणमा छ भने चालक फरार भएकाले खोजी भइरहेको छ।

१ चैत, सुनसरी ।  हरिनगर गाउँपालिका–१ मा गएराति सवारी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा स्थानीय २५ वर्षीया दीपक दास रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक हेमराज ओलीले जानकारी दिए ।

भुटहाबाट हरिनगरतर्फ गइरहेको प्रदेश०१–०२–०५७प ४८९९ नम्बरको मोटरसाइकललाई उखु लिएर आइरहेको स१ज ४९१४ नम्बरको ट्याक्टरले ठक्कर दिँदा स्थानीय २५ वर्षीय दीपक दास र मिथुन दास गम्भीर घाइते भएका थिए ।

गम्भीर घाइते दीपकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक ओलीले जानकारी दिए ।

अर्का घाइते मिथुनको विराटनगरमा उपचार भइरहेको उनले बताए । घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

ट्याक्टर प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको छ भने चालक फरार रहेकाले खोजी भइरहेको छ ।

सर्लाहीमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय

मनकामनाबाट फर्केको माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ६ जनाको मृत्यु

मनकामनाबाट फर्केको माइक्रो बस दुर्घटना

ट्रक र कन्टेनर ठोक्किँदा कन्टेनर चालकको मृत्यु   

क्रोएसिया सडक दुर्घटनामा परेर दुई नेपाली युवाको मृत्यु

