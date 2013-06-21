स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई बेनी हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १२:४६

  • बेनी हाइड्रोपावर कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई आईपीओ निष्कासन गरेको छ।
  • कम्पनीले १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् २० लाख ८० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गरेको छ।
  • स्थानीयले चैत १५ देखि ३० गतेसम्म र वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले चैत ५ देखि १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।

१ चैत, काठमाडौं । बेनी हाइड्रोपावर कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई आजदेखि आईपीओ निष्कासन गरेको छ ।

कम्पनीले अंकित मूल्य १ सयका दरले जारी पूँजी १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् २० लाख ८० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्दैछ । जसमध्ये १० लाख ४० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीका लागि निष्कासन हुन लागेको हो । बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल रहेको छ ।

अति प्रभावित क्षेत्रका रुपमा सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर २, ३ र ४ का स्थानीयबासीका लागि ५ लाख २० हजार कित्ता तथा सुलुदुधकुण्ड नगरपालिका ५, ६, ७ र ११ का स्थानीयका लागि ३ लाख १२ हजार कित्ता र सोलुखुम्बु जिल्लाका अन्य क्षेत्रका स्थानीयबासीका लागि २ लाख ८ हजार कित्ता सेयर निष्कासन भएको छ ।

स्थानीयले सल्लेरीस्थित एनएमबी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक सोलुखुम्बु शाखा र प्राइम कमर्सियल बैंकको नेचा सल्यान शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई १ लाख ४ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागिएको छ । आईपीओमा दुवै पक्षले न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा १० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्रभावित स्थानीयले छिटोमा चैत १५ गते तथा ढिलोमा ३० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले छिटोमा चैत ५ गते र ढिलोमा १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

इक्रा नेपालले बीबी प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ। यस कम्पनीले १९.८ मेगावाटको माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको छ । यसको प्रतिमेगावाट लागत १९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

बेनी हाइड्रोपावर
मध्यपूर्व तनाव : भिटेनको कुवेत कन्सर्ट रोकियो

मध्यपूर्व तनाव : भिटेनको कुवेत कन्सर्ट रोकियो
रास्वपा सचिवालय बैठक सुरु

रास्वपा सचिवालय बैठक सुरु
होर्मुज स्ट्रेटको सुरक्षाका लागि ट्रम्पले युद्धपोत आशा गरेपछि कुन देशले के भने ?  

होर्मुज स्ट्रेटको सुरक्षाका लागि ट्रम्पले युद्धपोत आशा गरेपछि कुन देशले के भने ?  
उडुसबाट हैरान हुनुहुन्छ ? प्रयोगशालामा पत्ता लाग्यो यसको कमजोरी

उडुसबाट हैरान हुनुहुन्छ ? प्रयोगशालामा पत्ता लाग्यो यसको कमजोरी
ट्याक्टरको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु   

ट्याक्टरको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु   
यूएईमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सञ्जालमा अफवाह नफैलाउन दूतावासको आग्रह

यूएईमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सञ्जालमा अफवाह नफैलाउन दूतावासको आग्रह

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर
सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

