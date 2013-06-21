राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को कन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक जारी छ । बैठक पार्टीको धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा चलिरहेको प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैठकले समानुपातिकतर्फका प्रतिनिधि सभा सदस्यको नाम टुंगो लगाउने उनले जानकारी दिए ।
‘पार्टीले प्राप्त गरेको ४ सिटमा केहीबेरमा समानुपातिक बन्दसुचीबाट छानेर नाम सिफारिस गर्नेछौं, छलफल जारी छ,’ उनले भनेका छन् ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि दलहरूले समानुपातिकतर्फका सांसदको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने भएकाले राप्रपाले आजै नाम टुंगो लगाउने तयारी हो ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राप्रपाले समानुपातिकतर्फ ४ सिट पाएको छ ।
