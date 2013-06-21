धनकुटमा वन डढेलो नियन्त्रण सप्ताह सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १५:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनकुटामा वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि डिभिजन वन कार्यालयले वन डढेलो सचेतना सप्ताह सुरु गरेको छ।
  • वन डढेलो नियन्त्रण सप्ताह ७ चैतसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने र जेठ मसान्तसम्म विशेष निगरानी गरिनेछ।
  • सप्ताहमा फायर लाइन सफा गर्ने, नमुना अभ्यास गर्ने र पातपतिङ्गर हटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाका प्रमुख सञ्जीवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो।

१ चैत, धनकुटा । धनकुटामा वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि वन डढेलो सचेतना सप्ताह सुरु भएको छ ।

सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै वनमा डढेलोको जोखिम बढ्ने हुँदा त्यसको रोकथामका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाले वन डढेलो नियन्त्रण सप्ताह सुरु गरेको  हो।

यो वर्षको नारा ‘वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारिता, तिनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता’ भन्ने रहेको छ ।

७ चैतसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर सप्ताह मनाइने र जेठ मसान्तसम्म डढेलोको समय भएकोले विशेष निगरानीका कार्यक्रम हुनेछ ।

वन डढेलो व्यवस्थापनका लागि निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गर्दै वन डढेलोबाट हुने जनधन र वनको क्षति न्यूनीकरण गर्न वन डढेलो सचेतना सप्ताह सञ्चालन गरिएको डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाका प्रमुख सञ्जीवराज ढकालले जानकारी दिए।

वन डढेलो नियन्त्रण सप्ताहमा समुदायमा वन डढेलो रोकथाम सम्बन्धी सचेतना गर्ने, फायर लाइन सफा गर्ने, नमुना अभ्यास गराउने, पातपतिङ्गर हटाउने तथा जलाउने लगायतका गरिने जनाइएको छ ।

धनकुटामा ३ सय ८७ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् ।

वन डढेलो नियन्त्रण
एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझायो समानुपातिकको सूची (नामसहित)

एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझायो समानुपातिकको सूची (नामसहित)
१० हजारसम्म नेपाली उद्धार गर्न हवाई, त्यसभन्दा बढी पानीजहाज : परराष्ट्रमन्त्री शर्मा

१० हजारसम्म नेपाली उद्धार गर्न हवाई, त्यसभन्दा बढी पानीजहाज : परराष्ट्रमन्त्री शर्मा
मध्यपूर्व युद्धको असर : बहराइन र साउदीको फर्मुला वान इभेन्ट रद्द

मध्यपूर्व युद्धको असर : बहराइन र साउदीको फर्मुला वान इभेन्ट रद्द
सिमकोटमा खानेपानी अभाव

सिमकोटमा खानेपानी अभाव
सेयर बजार २८२४ अंकमा, १४ अर्ब ३२ करोडको कारोबार

सेयर बजार २८२४ अंकमा, १४ अर्ब ३२ करोडको कारोबार
अनलाइनखबरकर्मी ऋतु काफ्ले सम्मानित

अनलाइनखबरकर्मी ऋतु काफ्ले सम्मानित

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए
‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट
कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !
तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश
दुई तिहाइको भार

दुई तिहाइको भार

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

