राफिन्हाको ह्याट्रिकमा बार्सिलोनाको सानदार जित

१ चैत, काठमाडौं । राफिन्हाकव ह्याट्रिक प्रेरित बार्सिलोनाले स्पानिस ला लिगामा सेभियामाथि सानदार जित हात पारेको छ ।
शीर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनाले आइतबार राती घरेलु मैदानमा सेभियालाई ५-२ ले पराजित गर्दै रियल मड्रिडमाथि फेरि ४ अंकको अग्रता बनाएको छ ।
बार्सिलोनाले २८ खेलबाट ७० अंक जोडेको छ । सेभिया २८ खेलमाट ३१ अंकसहित १५औं स्थानमा छ ।
राफिन्हाले खेलको नवौँ मिनेटमै पेनाल्टीमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए भने २१औं मिनेटमा पेनाल्टीमै अर्को गोल गर्दै बार्सिलोनाको अग्रता दोब्बर पारे ।
रापिन्हाले ५१औं मिनेटमा गोल गर्दै आफ्नो ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए ।
बार्सिलोनाका लागि डानी ओल्मोले ३८औं र जाआओ कान्सेलोले ६०औं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
सेभियाका लागि पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा ओसोले गोल गरेका थिए भने डिब्रिल सोले दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइममा गोल गरे ।
