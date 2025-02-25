प्रिमियर लिग : रिचार्लिसनको गोलमा टोटनहमले लिभरपुलसँग अंक खोस्यो

२ चैत, काठमाडौं । रिचार्लिसनले खेलको अन्तिम मिनेटमा गोल गरेपछि टोटनहमले प्रिमियर लिगमा लिभरपुललाई १-१ को बराबरीमा रोक्दै अंक खोसेको छ ।
घरेलु मैदान एनफिल्डमा भएको खेलमा लिरभपुलले सुरुवाती अग्रता लिएपनि अन्तिममा जोगाउन नसक्दा अंक बाँड्न बाध्य भयो ।
डोमिनिक सोबोजलाई १६औं मिनेटमै गोल गर्दै लिभरपुललाई अग्रता दिलाएका थिए । तर टोटनहमका रिचार्लिसनले ९०औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काए ।
बराबरीपछि लिभरपुल ३० खेलबाट ४९ अंक जोडेर पाँचौ स्थानमा उक्लेको छ । लिभरपुलले चेल्सीलाई १ अंकले पछि पारेको छ भने चौथो स्थानको एस्टन भिल्ला भन्दा २ अंकले पछि छ ।
३० ३० अंकसहित १६औं स्थानमा छ । रेलिगेसन जोनको टिम भन्दा टोटनहम १ अंककले मात्र अघि छ ।
तस्बीर: टोटनहमको फेसबुकबाट
