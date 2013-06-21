यात्रुलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा ‘याङ्गो’ चालक पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अनलाइन सेयरिङ एप ‘याङ्गो’ मा यात्रुलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा ४३ वर्षीय कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ।
- श्रेष्ठले केही दिनअघि एक महिलासँग भनाभन हुँदा अपशब्द प्रयोग गरी गाली गरेका थिए।
- सो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
२ चैत, काठमाडौं । अनलाइन सेयरिङ एप ‘याङ्गो’ मा यात्रुलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एक चालक पक्राउ परेका छन् ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले ४३ वर्षीय कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो ।
केही दिनअघि एक महिलासँग श्रेष्ठको भनाभन भएको थियो । सो क्रममा उनले अपशब्द प्रयोग गर्दै महिलामाथि गाली गरेका थिए ।
उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
