+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभामा अपांगता भएका ५ जना सांसद्

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १०:४९

३ चैत, काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभामा अपांगता भएका ५ जना सांसद् भएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट गंगा छन्त्याल र रमेश प्रसाईं, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मदनकृष्ण श्रेष्ठ, नेकपा एमालेको तर्फबाट एशुदा कुमारी बराल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट प्रेम बहादुर बयक प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका हुन् ।

यीमध्ये प्रसाईं खस आर्य पुरुष क्लस्टरबाट समानुपातिक सांसद भएका हुन् भने बाँकी ४ जना अपांगता क्लस्टरबाट आएका हुन् ।

पूर्वसांसद तथा अधिकारकर्मी प्रकाश पन्थ समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभामा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुलाई समावेशी लोकतन्त्रतर्फको महत्वपूर्ण नीतिगत उपलब्धि मान्दछन् । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र सातै प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण तथा प्रभावकारी सहभागिता बढाउने दिशामा यो महत्वपूर्ण कदम भएको उनले बताए ।

केही महिना अघि राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघको पहलमा अध्यक्ष माधव प्रसाद चम्लागाईं, पूर्व अध्यक्ष एवं हाल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पन्थ, संघका उपाध्यक्ष अनिता घिमिरे तथा महामन्त्री गणेश केसी लगायतको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग सहित सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशको प्रभावस्वरूप अब राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सूचीमा कम्तिमा एक जना अपांगता भएका व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा समावेश भएका हुन् । यसलाई समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका रूपमा हेरिएको पन्थले बताए ।

उनका अनुसार समावेशी लोकतन्त्रका लागि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड र संयुक्त राष्ट्र संघको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले पनि जोड दिएको छ । जसले राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा समान सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई दायित्व तोकेको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
अपाङ्गता समानुपातिक सांसद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
7 Stories
8 Stories
5 Stories
6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित