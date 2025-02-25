अयोग्य खेलाडी खेलाएको भन्दै मलेसियालाई कारबाही, नेपालले पायो ३ अंक

३ चैत, काठमाडौं । मलेसिया फुटबल संघले दुई खेलमा अयोग्य खेलाडी खेलाएको ठहर भएको छ । एसियन फुटबल कन्फेडेरेसनको डिसिप्लिनरी तथा इथिक्स कमिटीले एएफसी एसियन कप २०२७ छनोटअन्तर्गत नेपाल र भियतनामविरुद्धको खेलमा मलेसियाले अयोग्य खेलाडी खेलाएको ठहर गरेको हो ।
मलेसियाले एएफसी डिसिप्लिनरी तथा इथिक्स कोडको आर्टिकल ५६ उल्लंघन गरेको डिसिप्लिनरी तथा इथिक्स कमिटीको ठहर छ । योसँगै २०२५ को मार्च २५ मा नेपाल र जुन १० मा भियतनामबिचको नतिजा मलेसियाले गुमाएको छ ।
नेपाल र भियतनामले समान ३-० ले मलेसियालाई हराएको मानिनेछ । यसअघि मलेसियाले नेपाललाई २-० र भियतनामलाई ४-० ले पराजित गरेको थियो ।
योसँगै नेपालले ५ खेलबाट पहिलो अंक जोडेको छ । एएफसी एसियन कप २०२७ छनोटअन्तर्गत समूह एफमा रहेको नेपालले पहिलो ३ अंक पाएको हो । यस्तै इथिक्स कमिटीले मलेसियालाई ५० हजार अमेरिकी डलर जरिवानासमेत गरेको छ ।
