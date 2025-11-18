मधेश प्रदेशसभामा नेकपा चौथो ठूलो दल, दलका नेता भट्टराई

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १४:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेश प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेर १५ सिटसहित चौथो ठूलो दल बनेको छ।
  • माओवादी केन्द्रका दुई सांसद भरतप्रसाद साह र रहबर अंसारले फागुन २१ मा चुनाव लड्न सांसद पद त्यागेका थिए।
  • मधेश प्रदेशसभामा १०७ सदस्यमध्ये ५ सिट रिक्त छन् र नेकपाले १५ सिट पाएको छ।

४ चैत, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा जनमत नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) १५ सिट सहित चौथो ठूलो दल बनेको छ । विगतमा भएको नेकपा माओवादी केन्द्र (७), नेकपा एकीकृत समाजवादी (७) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (१) मिल्दा मधेश प्रदेशमा नेकपा १५ सिट भएको छ ।

२०७९ को निर्वाचन परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्र ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ र नागरिक उन्मुक्तिका १ सिट थियो । तर, माओवादी केन्द्रका दुई प्रदेश सांसद भरतप्रसाद साह र रहबर अंसार गत फागुन २१ को चुनाव लड्न सांसद पद त्यागेका थिए । दलका नेतासमेत रहेका साह महोत्तरी ४ बाट पराजित मात्र भएन जमानत समेत जफत भयो ।  अंसार बारा ४ मा रास्वपाबाट फराकिलो मतअन्तरले जित हात पारे ।

माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिको एकीकरणपछि मधेशमा नेकपाको संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईलाई तोकिएको छ । उनी यसअघि माओवादी केन्द्रका दलका उपनेता थिए । मधेश प्रदेश सरकारमा नेकपाको अहिले ३ वटा मन्त्रालय छ ।

१०७ सदस्य मधेश प्रदेशसभामा अहिले ५ सिट रिक्त रहेको छ । हाल मधेश प्रदेशसभामा एमालेको २४, काँग्रेसको २२, जसपा नेपालको १९, नेकपा १५, जनमतको १२, लोसपाको ८, नेपाल संघीय समाजवादीको १ सिट छ ।

मधेश प्रदेशसभा
सम्बन्धित खबर

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई सिंगो प्रदेशसभाकै विश्वासको मत

राप्रपाकी मधेश सांसद कञ्चन बिच्छालाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

मधेशमा एक्लिंदै एमाले

मधेशका तत्कालीन सभामुखबाट नियुक्त करार कर्मचारी हटाउन माग

मधेश प्रदेशसभामा एमालेबाट एक सांसद उपस्थित, बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित

मधेश प्रदेशसभा बैठक सुरु हुन सकेन

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

'शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?'

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

