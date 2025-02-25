- इंग्लिस क्लब लिभरपुलले टर्किस क्लब गालातासारेमाथि जित निकाल्दै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएको छ।
- लिभरपुलका डोमिनिक सोबोस्लाइ, ह्युगो एकिटिके, रायन ग्राभेनबेर्च र मोहमेद सालाहले एक–एक गोल गरे।
- सालाहले च्याम्पियन्स लिगमा ५० गोल गर्ने पहिलो अफ्रिकी खेलाडी बनेका छन्।
५ चैत, काठमाडौं । इंग्लिस क्लब लिभरपुलले टर्किस क्लब गालातासारेमाथि प्रभावशाली जित निकाल्दै युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएको छ ।
गएराति घरेलु मैदान एनफिल्ड मा भएको प्रि-क्वाटरफाइनलको दोस्रो लेगमा लिभरपुलले ४-० को जित निकाल्दै समग्रमा ४-१ को अग्रता सहित अन्तिम आठमा प्रवेश गरेको हो ।
लिभरपुलको जितमा डोमिनिक सोबोस्लाइ, ह्युगो एकिटिके, रायन ग्राभेनबेर्च र मोहमद सालाहले एक–एक गोल गरे ।
खेलको २५औं मिनेटमा उत्कृष्ट सेट–पिस मूभमार्फत सोबोस्लाइले गोल गर्दै लिभरपुललाई अग्रता दिलाए । पहिलो हाफको अन्त्यतिर सलाहले पेनाल्टी अवसर पाए पनि गोलकिपर उगुरकान चाकिरले बचाउ गर्दा अन्तर थप हुन सकेन ।
दोस्रो हाफमा भने लिभरपुलले आक्रामक प्रदर्शन गर्दै खेल आफ्नो पक्षमा पार्यो । ५१औं मिनेटमा सलाहको उत्कृष्ट पासमा एकिटिकेले नजिकबाट गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए ।
त्यसको दुई मिनेटपछि नै सलाहको प्रहार गोलकिपरले बचाए पनि रिबाउन्डमा ग्राभेनबेर्चले गोल गर्दै स्कोर ३-० बनाए ।
६२औं मिनेटमा सालाहले बक्स बाहिरबाट शानदार कर्लिङ प्रहार गर्दै उत्कृष्ट गोल गरे । उक्त गोलसँगै सालाह च्याम्पियन्स लिगमा ५० गोल गर्ने पहिलो अफ्रिकी खेलाडी समेत बने ।
लिभरपुलले खेलमा थप अवसर सिर्जना गरे पनि गोल थप्न सकेन । गालातासारे भने पुरै खेल दबाबमा देखिएको थियो ।
अब लिभरपुलले क्वाटरफाइनलमा साविक विजेता पेरिस सेन्ट-जर्मेन (पीएसजी)सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
