जो केन्टको राजीनामाले ट्रम्प सरकारलाई के असर पर्छ ?

- संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रिय प्रतिआतंकवाद केन्द्रका निर्देशक जो केन्टले इरानविरुद्धको युद्धको विरोधमा राजीनामा दिएका छन्।
- केन्टले राजीनामा पत्रमा इरानले अमेरिका लागि कुनै आसन्न खतरा नबनेको र इजरायलको दबाबले युद्ध सुरु भएको बताएका छन्।
- उनले ट्रम्प प्रशासनको विदेश नीति र इरान युद्धलाई लिएर गम्भीर असहमति जनाउँदै आफ्नो राजीनामा सार्वजनिक गरेका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका एक शीर्ष प्रतिआतंकवाद अधिकारी (आतंकवाद नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख) जो केन्टले आफ्नो देशले इरानविरुद्ध छेडेको युद्धको विरोधमा राजीनामा दिएका छन् ।
मंगलबार उनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको आफ्नो राजीनामा पत्रको प्रतिलिपि सार्वजनिक गरेका थिए। ‘म आफ्नो पवित्र अन्तस्करणले इरानमा चलिरहेको युद्धलाई समर्थन गर्न सक्दिनँ,’ केन्टले लेखेका छन्, ‘इरानले हाम्रो राष्ट्रलाई कुनै आसन्न खतरा खडा गरेको थिएन र हामीले इजरायल र अमेरिकामा रहेको उसको शक्तिशाली लबीको दबाबका कारण यो युद्ध सुरु गर्यौं भन्ने पनि स्पष्ट छ।’
यस हप्तासम्म, केन्टले आतंकवादसम्बन्धी खुफिया जानकारीको समन्वय र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अमेरिकी एजेन्सी ‘नेसनल काउन्टरटेररिज्म सेन्टर’ अर्थात् राष्ट्रिय प्रतिआतंकवाद केन्द्रको निर्देशकको रूपमा काम गरेका थिए।
यो राजीनामा ट्रम्प प्रशासनभित्रैबाट युद्ध प्रयासको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च स्तरको विरोध हो।
जो केन्ट को हुन् ?
४५ वर्षीय केन्ट पूर्व राजनीतिक उम्मेदवार हुन्, जसले विगतमा चरम-दक्षिणपन्थी कार्यकर्ताहरूसँगको सम्बन्धलाई लिएर छानबिनको सामना गरिसकेका छन्।
उनी अमेरिकी सेनाको विशेष फौजका पूर्व सैनिक हुन्, जसले इराकमा अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको युद्धका मिसनहरूसहित ११ वटा लडाइँमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए।
उनकी प्रथम पत्नी श्यानन केन्ट अमेरिकी नौसेनाकी ‘क्रिप्टोलोजिक प्राविधिक’ थिइन् । उनी सन् २०१९ मा सिरियामा आत्मघाती बम आक्रमणमा मारिएकी थिइन् । उनका दुई सन्तान छन्।
सेना छाडेपछि, केन्टले राजनीतिक करियर सुरु गर्नुअघि केन्द्रीय अनुसन्धान एजेन्सी (सीआईए) मा अर्धसैनिक अधिकारीको रूपमा काम गरेका थिए।
उनले दुईपटक रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट अमेरिकी कंग्रेसमा दक्षिणपश्चिमी वासिङ्टन राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न चुनावी अभियान चलाएका थिए। तर सन् २०२२ र २०२४ दुवै पटक, उनी मध्यमार्गी डेमोक्र्याट मेरी ग्लुसेनकम्प पेरेजबाट पराजित भए।
यद्यपि केन्ट विभिन्न विवादहरूमा तानिएका थिए, जसमा चरम-दक्षिणपन्थी समूह ‘प्राउड ब्वाइज’ को एक सदस्यलाई परामर्श शुल्क तिरेको आरोप पनि थियो, तैपनि ट्रम्पले दुवै चुनावमा उनलाई समर्थन गरेका थिए।
केन्टले ट्रम्प प्रशासनमा कति समय काम गरे ?
केन्ट आठ महिनाभन्दा कम समयका लागि राष्ट्रिय प्रतिआतंकवाद केन्द्रको प्रमुख बनेका थिए।
जुलाईमा, सिनेटले केवल रिपब्लिकनहरूको समर्थनमा ५२ को विरुद्ध ४४ मतले उनको नियुक्तिलाई अनुमोदन गरेको थियो।
राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक तुलसी गबार्ड ट्रम्प प्रशासनमा रहँदा केन्टकी हाकिम थिइन्।
जुलाईमा उनको नियुक्तिलाई उत्सवको रूपमा मनाउनेहरूमध्ये उनी पहिलो थिइन्। उनले केन्टलाई एक ‘देशभक्त’ भन्दै युद्ध-अनुभवी सैनिकको रूपमा उनको अनुभवलाई जोड दिएकी थिइन्।
‘संसारका केही सबैभन्दा खतरनाक युद्धभूमिहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको उनको अनुभवले उनलाई इस्लामी आतंकवादको निरन्तर र बदलिँदो खतराबारे गहिरो र व्यावहारिक बुझाइ दिएको छ,’ उनले लेखेकी थिइन्।
गबार्ड, केन्ट र उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई ट्रम्प प्रशासनभित्रको एउटा यस्तो गुटको रूपमा हेरिन्थ्यो, जो विदेशमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपप्रति बढी सशंकित थियो।
गत हप्ता, ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई बताएका भान्स इरानमा आक्रमण गर्ने विषयमा ‘सायद कम उत्साहित’ रहेको बताएका थिए । तर उनले थपे, ‘यस विषयमा हाम्रो कुरा निकै राम्रोसँग मिलेको छ।’
आफ्नो तर्फबाट भने गबार्डले मंगलबारको एउटा पोस्टमा इरानमा ट्रम्पको अभियानलाई समर्थन गर्दै केन्टको राजीनामाबाट आफूलाई अलग राखिन्।
केन्टको नाम नलिई उनले लेखिन्, ‘अमेरिकी जनताले डोनाल्ड ट्रम्पलाई अत्यधिक बहुमतका साथ हाम्रो राष्ट्रपति र कमान्डर इन चिफ निर्वाचित गरेका हुन्।’
‘हाम्रो कमान्डर इन चिफको रूपमा, कुन कुरा आसन्न खतरा हो र कुन होइन भनेर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी उहाँकै हो।’
केन्टले इरान युद्धलाई लिएर किन राजीनामा दिए ?
एक पूर्व सैनिकको रूपमा, केन्टले मध्यपूर्वमा अर्को ठूलो युद्धको जोखिमलाई लिएर आफू चिन्तित रहेको बताए ।
आफ्नो राजीनामा पत्रमा, केन्टले ट्रम्पले आफ्ना पछिल्ला तीनवटा राष्ट्रपतीय चुनाव अभियानमा वकालत गरेको विदेश नीति एजेन्डालाई समर्थन गरेको बारे प्रष्ट पारेका छन् ।
ट्रम्पले अमेरिकालाई इराक र अफगानिस्तानमा भएका जस्ता ‘कहिल्यै अन्त्य नहुने युद्धहरू’ बाट बाहिर राख्ने वाचा आफूसँग गरेको केन्टले बताएका छन् ।
केन्टले लेखेका छन्, ‘जुन २०२५ सम्म, तपाईंले बुझ्नुभएको थियो कि मध्यपूर्वका युद्धहरू एउटा जाल हुन्, जसले अमेरिकालाई हाम्रा देशभक्तहरूको अमूल्य जीवन लुट्यो र हाम्रो राष्ट्रको सम्पत्ति र समृद्धिलाई रित्तायो।’
तर उनले इरानबाट हुने खतराबारे ट्रम्पलाई गुमराहमा राखिएको तर्क गरे। ट्रम्पलाई आफ्नो ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेन्डा त्याग्न उक्साएको भन्दै उनले मिडियाका सदस्यहरूका साथै उच्च पदस्थ इजरायली अधिकारीहरू र प्रभावकारी व्यक्तिहरूलाई दोष दिए।
केन्टले भने, ‘इरानले अमेरिकालाई आसन्न खतरा खडा गरेको छ र यदि तपाईंले अहिले नै आक्रमण गर्नुभयो भने छिटो विजयको स्पष्ट बाटो छ भन्ने विश्वास दिलाएर तपाईंलाई धोका दिन यो ‘इको चेम्बर’ प्रयोग गरिएको थियो।’
‘यो एउटा झुट थियो र यो त्यही रणनीति हो जुन इजरायलीहरूले हामीलाई विनाशकारी इराक युद्धमा तान्न प्रयोग गरेका थिए, जसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रले हजारौं उत्कृष्ट महिला र पुरुषको ज्यान गुमाउनुपर्यो। हामी यो गल्ती फेरि दोहोर्याउन सक्दैनौं,’ उनले लेखेका छन् ।
केन्टले सिरियामा अमेरिकी लडाइँ अभियानमा आफ्नी पत्नी श्याननको मृत्युलाई यसको जोखिमको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरे।
के केन्टको राजीनामाले ट्रम्पको इरान युद्ध नीतिलाई असर गर्न सक्छ ?
युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बियाका राजनीति विज्ञानका प्राध्यापक पल क्विर्कका अनुसार, केन्टको बहिर्गमनले ट्रम्पका कार्यहरू कसरी ‘सरकारका सम्बन्धित सैन्य, जासुसी र परराष्ट्र मामिला विशेषज्ञहरूको सल्लाहविपरीत’ जान्छन् भन्ने उदाहरण दिन्छ।
यो निर्णयले ट्रम्पको निर्णय प्रक्रियामा केन्ट एक्लैले धेरै प्रभाव पार्न सक्छन् भन्नेमा क्विर्कलाई आशंका छन् ।
‘सामान्यतया, उच्च तहको राजीनामा र त्यसका साथै राष्ट्रपतिको कुनै ठूलो निर्णयको औचित्यको स्पष्ट खण्डन, राष्ट्रपति र उनको प्रशासनका लागि ठूलो धक्का हुन्थ्यो,’ क्विर्कले भने ।
उनले थपे, ‘यसले कंग्रेसमा रहेका आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई राष्ट्रपतिको निर्णयलाई चुनौती दिन र आफ्नो समर्थन फिर्ता लिन वा सीमित गर्न प्रेरित गर्थ्यो।’
तर यस मामलामा, केन्टको राजीनामा इरानमा प्रशासनको अभियानको पहिलेदेखि नै भइरहेको तीव्र आलोचनाको बीचमा आएको छ।
क्विर्कले भने, ‘इरानमाथि आक्रमण गर्ने ट्रम्पको तर्क काल्पनिक थियो र यो युद्ध बिना कुनै योजना लापरबाहीपूर्ण रूपमा सुरु गरिएको थियो भन्ने प्रमाणको पहाडमा केन्टको भनाइ एउटा ठोस थप मात्र हो।’
उनले थपे, ‘यो सम्भव छ कि केन्टको राजीनामाले ट्रम्प र युद्धप्रतिको समर्थनमा नाटकीय प्रभाव पार्न सक्छ, तर यो ‘ऊँटको ढाड भाँच्ने परालको त्यान्द्रो’ जस्तै मात्र हुनेछ।’
केन्टको बहिर्गमनलाई मतदाताले कसरी हेर्नेछन् ?
केन्टको राजीनामाले अमेरिकी सैन्य रणनीति परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम भए पनि, यसले फरक राजनीतिक परिणामहरू निम्त्याउन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
महत्वपूर्ण चुनाव आउन आठ महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ। ट्रम्पका नीतिहरूको विरोधले उनका सँगी रिपब्लिकनहरूलाई चुनावमा हानि पुर्याउन सक्छ।
केन्टले ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ आधार क्षेत्रभित्र उच्च छवि राख्छन्। त्यसैले राष्ट्रपतिको बारेमा केन्टको आलोचना ट्रम्पका अनुयायीहरूबीच फैलिन सक्ने व्यापक मोहभंग (निराशा) को संकेत हुन सक्छ।
‘इरानमाथिको अमेरिका-इजरायल युद्धको केन्टले गरेको आलोचना धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने उनी ट्रम्पले नियुक्त गरेका कुनै सामान्य कर्मचारी होइनन्,’ अलजजिरा रिपोर्टर हन्नाले भने।
उनले थपे, ‘उनी एक पूर्व सैनिक हुन् जसले विशेष फौजमा थुप्रै मिसनहरू पूरा गरेका छन् र सधैं ट्रम्प र ‘मागा’ आन्दोलनका कट्टर समर्थक रहेका छन्। यस्तो व्यक्तिले इजरायललाई गलत जानकारी दिएर ट्रम्पलाई युद्धमा धकेल्न प्रभाव पारेको आरोप लगाउनु एक धेरै गम्भीर भनाइ हो, जसले दक्षिणपन्थी समुदायका केही हिस्सामा राष्ट्रपतिप्रतिको समर्थनलाई असर गर्न सक्छ।’
केन्टको राजीनामाप्रति कस्ता प्रतिक्रियाहरू छन् ?
Joe Kent and his family have sacrificed greatly for our nation, and I thank him for his service. But I disagree with his misguided assessment. Iran’s vast missile arsenal and support for terrorism posed a grave and growing threat to America. Indeed, the ayatollahs have maimed and…
— Tom Cotton (@SenTomCotton) March 17, 2026
केन्टको पत्रले रिपब्लिकनहरूलाई विभाजित गरेको छ। कतिपयले उनको राजीनामालाई सिद्धान्तनिष्ठ अडान भनेर समर्थन गरेका छन् भने अरूले उनलाई गलत जानकारी भएको र राष्ट्रपतिप्रति बेइमान भएको भन्दै निन्दा गरेका छन्।
केन्टले ट्रम्पबाटै कडा प्रतिक्रिया पाए, जसले मंगलबार ‘ओभल अफिस’ मा उपस्थितिको क्रममा राजीनामालाई सम्बोधन गरेका थिए।
ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई भने, ‘मैले सधैं उनी असल मानिस हुन् भन्ने सोचेको थिएँ, तर मैले सधैं उनी सुरक्षाको विषयमा कमजोर छन् भन्ने पनि सोचेको थिएँ। उनी बाहिरिनु राम्रो कुरा हो किनभने उनले इरान खतरा होइन भनेका थिए।’
यसैगरी ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेभिटले केन्टका दाबीहरूलाई ‘अपमानजनक र हास्यास्पद दुवै’ भन्दै खारेज गरिन्।
यसैबीच, कंग्रेसमा, हाउस स्पिकर माइक जोन्सनले इरानले अमेरिकालाई कुनै आसन्न खतरा नदिएको भन्ने केन्टको मूल्याङ्कनलाई ‘स्पष्ट रूपमा गलत’ भने। अर्कान्सासका सिनेटर टम कटनले पनि यही तर्क दोहोर्याए।
कटनले एक विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘केन्ट र उनको परिवारले हाम्रो राष्ट्रका लागि ठूलो बलिदान दिएका छन्, र म उनको सेवाको लागि धन्यवाद दिन्छु। तर म उनको भ्रमपूर्ण मूल्याङ्कनसँग असहमत छु।’
यद्यपि, कन्जरभेटिभ मिडिया विश्लेषक टकर कार्लसनले भने केन्टको निर्णयको प्रशंसा गरे।
‘जो मैले चिनेको सबैभन्दा साहसी व्यक्ति हुन् र उनलाई दिमाग नभएको मानिस भनेर पन्छाउन सकिँदैन,’ कार्लसनले न्युयोर्क टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा भने।
उनले थपे, ‘उनले यस्तो जागिर छाड्दैछन् जसले उनलाई उच्च स्तरको सान्दर्भिक जासुसी जानकारीसम्म पहुँच दिएको थियो। नव-रूढीवादीहरूले यसका लागि उनलाई नष्ट गर्ने प्रयास गर्नेछन्।’
‘उनले त्यो कुरा बुझेका छन् र तैपनि त्यसो गरे,’ उनले थपे ।
केन्टलाई यहुदी-विरोधी भएको आरोप किन लगाइयो ?
केही आलोचकहरूले केन्टको पत्रका ती लाइनहरूलाई हाइलाइट गरे जसमा इरानमाथि आक्रमण गर्ने ट्रम्पको निर्णयका लागि इजरायललाई दोष दिइएको छ।
उनीहरूले यस्ता टिप्पणीहरू यहुदी-विरोधी भएको दाबी गरे, जसले इजरायली नेताहरूलाई झुट बोलेर ट्रम्पलाई प्रभाव पार्ने जिम्मेवार दुष्ट शक्तिको रूपमा चित्रण गर्दछ।
‘हाउस आर्म्ड सर्भिसेस कमिटी’ मा रहेका पूर्व अमेरिकी वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डन बेकन यस प्रकारको तर्क अघि सार्ने आलोचकहरूमध्ये एक थिए।
केन्टको बहिर्गमनको प्रतिक्रिया दिँदै बेकनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘यहुदी-विरोध एउटा दुष्टता हो जसलाई म घृणा गर्छु र हामी पक्कै पनि यसलाई हाम्रो सरकारमा चाहँदैनौं।’
त्यसैगरी डेमोक्र्याट जोस गोथाइमरले केन्टलाई इजरायललाई बलिको बोको बनाएको र ‘पुरानो यहुदी-विरोधी कथन’ मा संलग्न भएको आरोप लगाए।
उनले लेखे, ‘इरानको विषयलाई इजरायलको गल्तीमा सीमित गर्नु नेतृत्व होइन। यो कट्टरपन्थी विषयान्तरण हो।’
राजीनामा पत्रमा के भनिएको छ ?
धेरै सोचविचार पछि, मैले आजैदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय प्रतिआतंकवाद केन्द्रको निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेको छु।
म आफ्नो पवित्र अन्तस्करणले इरानमा चलिरहेको युद्धलाई समर्थन गर्न सक्दिनँ। इरानले हाम्रो राष्ट्रलाई कुनै आसन्न खतरा खडा गरेको थिएन र यो स्पष्ट छ कि हामीले इजरायल र अमेरिकामा रहेको उसको शक्तिशाली लबीको दबाबका कारण यो युद्ध सुरु गर्यौं।
म ती मूल्यमान्यता र विदेश नीतिहरूलाई समर्थन गर्छु जसको तपाईंले २०१६, २०२०, २०२४ मा अभियान चलाउनुभयो र जसलाई तपाईंले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा लागू गर्नुभयो। जुन २०२५ सम्म, तपाईंले बुझ्नुभएको थियो कि मध्यपूर्वका युद्धहरू एउटा जाल हुन् जसले अमेरिकालाई हाम्रा देशभक्तहरूको अमूल्य जीवन लुट्यो र हाम्रो राष्ट्रको सम्पत्ति र समृद्धिलाई रित्तायो।
आफ्नो पहिलो प्रशासनमा, तपाईंले कुनै पनि आधुनिक राष्ट्रपतिले भन्दा राम्रोसँग हामीलाई कहिल्यै अन्त्य नहुने युद्धहरूमा नतानी कसरी सैन्य शक्तिलाई निर्णायक रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुभएको थियो। तपाईंले कासिम सुलेमानीलाई मारेर र आईएसआईएसलाई परास्त गरेर यो प्रमाणित गर्नुभएको थियो।
यस प्रशासनको सुरुतिर, उच्च पदस्थ इजरायली अधिकारीहरू र अमेरिकी मिडियाका प्रभावशाली सदस्यहरूले एउटा भ्रामक सूचना अभियान चलाए जसले तपाईंको ‘अमेरिका फर्स्ट’ मञ्चलाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनायो र इरानसँग युद्धलाई प्रोत्साहित गर्न युद्ध-समर्थक भावनाहरू रोप्यो।
इरानले अमेरिकालाई आसन्न खतरा खडा गरेको छ र यदि तपाईंले अहिले नै आक्रमण गर्नुभयो भने छिटो विजयको स्पष्ट बाटो छ भन्ने विश्वास दिलाएर तपाईंलाई धोका दिन यो ‘इको चेम्बर’ प्रयोग गरिएको थियो।
यो एउटा झुट थियो र यो त्यही रणनीति हो जुन इजरायलीहरूले हामीलाई विनाशकारी इराक युद्धमा तान्न प्रयोग गरेका थिए, जसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रले हजारौं उत्कृष्ट महिला र पुरुषको ज्यान गुमाउनुपर्यो। हामी यो गल्ती फेरि दोहोर्याउन सक्दैनौं।
११ पटक युद्धमा खटिएको पूर्व सैनिकको रूपमा र इजरायलले रचेको युद्धमा मेरी प्यारी पत्नी श्यानन गुमाएको ‘गोल्ड स्टार’ (लडाइँमा ज्यान गुमाउनेका श्रीमान्/श्रीमती) पतिको रूपमा, म अर्को पुस्तालाई एउटा यस्तो युद्धमा लड्न र मर्न पठाउने कुरालाई समर्थन गर्न सक्दिनँ जसले अमेरिकी जनतालाई कुनै फाइदा गर्दैन र अमेरिकीहरूको ज्यान जानुको औचित्य पनि पुष्टि गर्दैन।
म प्रार्थना गर्छु कि तपाईंले हामी इरानमा के गर्दैछौं, र हामी कसको लागि गर्दैछौं भन्ने कुरामा विचार गर्नुहुनेछ। साहसिक कदम चाल्ने समय अहिले नै हो। तपाईं बाटो परिवर्तन गर्न र हाम्रो राष्ट्रको लागि नयाँ मार्ग कोर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईं हामीलाई थप पतन र अराजकतातर्फ धकेल्न दिन सक्नुहुन्छ। निर्णय तपाईंको हातमा छ।
तपाईंको प्रशासनमा काम गर्न र हाम्रो महान् राष्ट्रको सेवा गर्न पाउनु मेरो लागि सम्मानको कुरा थियो।
जोसेफ केन्ट
निर्देशक, राष्ट्रिय प्रतिआतंकवाद केन्द्र
(अलजजिरामा प्रकाशित एलिजाबेथ मेलिमोपोलसको रिपोर्टको भावानुवाद)
