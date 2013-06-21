दुबई र रियादमा हुने क्याथे प्यासेफिकको उडान स्थगित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- क्याथे प्यासेफिक एयरलाइन्सले मध्यपूर्व तनावका कारण दुबई र रियादका सबै उडानहरू अप्रिल ३० सम्मका लागि स्थगित गरेको छ।
- एयरलाइन्सले यात्रुहरूको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उडान स्थगित गरिएको उल्लेख गरेको छ।
- इरानसँग अमेरिका र इजरायलको युद्धले खाडी मुलुकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ।
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण क्याथे प्यासेफिक एयरलाइन्सले दुबई र रियादका सबै उडानहरू अप्रिल ३० सम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।
एयरलाइन्सले जारी गरेको सूचनामा यात्रुहरूको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उडान स्थगित गरिएको उल्लेख छ । आगामी दिनहरूमा उडान तालिकामा थप परिवर्तन हुन सक्ने पनि उसले जनाएको छ ।
क्याथे प्यासेफिकले काठमाडौंबाट सिधा हङकङ उडान गर्दै आएको छ । उसको काठमाडौं– हङकङ सिधा उडान जारी छ ।
हाल इरानसँग अमेरिका र इजरायलको जारी युद्धले खाडी मुलुकहरु समेत प्रत्यक्ष प्रभावित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ । यसले गर्दा मध्यपूर्वका प्रमुख ट्रान्जिट हबहरूतर्फ हुने उडानहरू प्रभावित भएका छन् । विभिन्न एयरलाइन्सहरूले उडान रद्द वा तालिका संशोधन गर्न बाध्य भएका छन् ।
विशेषगरी दुबई र रियाद जस्ता व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूमा उडान सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ ।
एयरलाइन्सहरुले यात्रुहरूलाई आफ्नो उडान सम्बन्धी जानकारी अद्यावधिक राख्न र सम्बन्धित एयरलाइन्ससँग सम्पर्कमा रहन आग्रह गरिएको छ ।
