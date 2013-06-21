दुबई र रियादमा हुने क्याथे प्यासेफिकको उडान स्थगित

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते ११:३१

  • क्याथे प्यासेफिक एयरलाइन्सले मध्यपूर्व तनावका कारण दुबई र रियादका सबै उडानहरू अप्रिल ३० सम्मका लागि स्थगित गरेको छ।
  • एयरलाइन्सले यात्रुहरूको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उडान स्थगित गरिएको उल्लेख गरेको छ।
  • इरानसँग अमेरिका र इजरायलको युद्धले खाडी मुलुकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ।

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण क्याथे प्यासेफिक एयरलाइन्सले दुबई र रियादका सबै उडानहरू अप्रिल ३० सम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।

एयरलाइन्सले जारी गरेको सूचनामा यात्रुहरूको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उडान स्थगित गरिएको उल्लेख छ । आगामी दिनहरूमा उडान तालिकामा थप परिवर्तन हुन सक्ने पनि उसले जनाएको छ ।

क्याथे प्यासेफिकले काठमाडौंबाट सिधा हङकङ उडान गर्दै आएको छ । उसको काठमाडौं– हङकङ सिधा उडान जारी छ ।

हाल इरानसँग अमेरिका र इजरायलको जारी युद्धले खाडी मुलुकहरु समेत प्रत्यक्ष प्रभावित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ । यसले गर्दा मध्यपूर्वका प्रमुख ट्रान्जिट हबहरूतर्फ हुने उडानहरू प्रभावित भएका छन् । विभिन्न एयरलाइन्सहरूले उडान रद्द वा तालिका संशोधन गर्न बाध्य भएका छन् ।

विशेषगरी दुबई र रियाद जस्ता व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूमा उडान सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ ।

एयरलाइन्सहरुले यात्रुहरूलाई आफ्नो उडान सम्बन्धी जानकारी अद्यावधिक राख्न र सम्बन्धित एयरलाइन्ससँग सम्पर्कमा रहन आग्रह गरिएको छ ।

समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण सुरु (तस्वीरहरू)

एमएडब्लू वृद्धिको मेगा एक्स्चेन्ज चैत १२ देखि १४ सम्म देशभर हुने

रास्वपाको वाचा र व्यवहार : प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित शून्य

हलेसी तुवाचुङमा हावाले ५२ घरको छाना उडायो, नगरपालिकाले बनाइदिने

पीएम कपका लागि देव खनालको कप्तानीमा लुम्बिनीको टोली घोषणा

युद्धको निसानामा ठूला इन्धन भण्डारहरू, अमेरिकामै विरोध

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

