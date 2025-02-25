पीएम कपका लागि देव खनालको कप्तानीमा लुम्बिनीको टोली घोषणा

५ चैत, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघले चैत ७ बाट सुरु हुने प्रधानमन्त्री (पीएम) कप एकदिवसीय क्रिकेट खेल्ने टोलीको घोषणा गरेको छ । संघले देव खनालको कप्तानीमा १५ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो ।
टोलीमा देवसहित आकाश त्रिपाठी, प्रज्वल थापा, सुमित श्रेष्ठ, रञ्जित खड्का, सलाउद्दिन खान, सन्तोष यादव, अजय चौहान, निर्मल गुरुङ, दिनेश बोहोरा, राजेन्द्रबहादुर बम, वीरबहादुर घर्ती मगर, दर्श सुनार, सन्देश थापा र विपर्शन केसी छन् ।
यस्तै रमेश कुर्मी, नरबहादुर सार्की, दीपेश रोका, महेश भर र सम्राट भुसाल रिजर्भ खेलाडीको रुपमा छन् ।
प्रधानमन्त्री (पीएम) कप एकदिवसीय क्रिकेट चैत ७ देखि बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेशको दुईदुई ठाउँमा हुँदैछ । लुम्बिनीले पहिलो खेल शनिबार पर्सामा कर्णाली प्रदेशसँग खेल्नेछ । लुम्बिनीका सबै खेल जनकपुर र पर्सामा हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया 4