+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पछिल्लो निर्वाचन विश्व राजनीति पुनर्संरचनाको प्रस्थानविन्दु बन्नसक्छ : बाबुराम भट्टराई

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते १७:४९

५ चैत, काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले नेपालको पछिल्लो निर्वाचन विश्व र नेपालको राजनीतिलाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्ने प्रस्थानविन्दु बन्नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले बिहीबार फेसबुकमा आफ्नो धारणा राख्दै निर्वाचन परिणामले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र नभई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको गहिराइको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘नेपालको पछिल्लो निर्वाचन परिणाम कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै वस्तुपरक समीक्षा गरेर २१ औँ शताब्दीमा विश्व र नेपालको राजनीतिलाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्ने महत्वपूर्ण प्रस्थानविन्दू बन्न सक्छ,’ भट्टराईले लेखेका छन् ।

२१ औँ शताब्दीसँगै अघि बढेको चौथो र पाँचौँ औद्योगिक क्रान्ति, एआईलगायतका चमत्कारिक प्रविधि, अति–भूमण्डलीकृत अर्थतन्त्र, बहुध्रुवीय विश्व–व्यवस्था, भौतिक–सामाजिक–संज्ञानात्मक क्षेत्रका पछिल्ला ज्ञानविज्ञान आदिले ल्याएको असीम सम्भावना रहेको भट्टराईले बताएका छन् ।

अर्कातिर चरम आर्थिक असमानता, भयंकर पर्यावरण विनाश, आणविक हतियारको विभीषिका, राष्ट्रिय–जातीय–धार्मिक–सांस्कृतिक द्वन्द्वका गम्भीर चुनौती रहेको औँल्याउँदै नयाँ मानव सभ्यता विकास र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व पनि मानव जातिकै काँधमा आएको उनले बताएका छन् ।

‘त्यसैले यतिबेला पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको बेला १८ औँ–१९ औँ शताब्दीको विशिष्ठतामा संश्लेषण गरिएका राजनीतिक विचार–दर्शन ( उदारवाद, समाजवाद, संवर्द्धनवाद, अराजकतावाद, अनुभववाद, प्रियतावाद आदि) र तिनको जगमा संगठित पार्टी भन्दा अघि बढेको विचार–दर्शन र राजनीतिको नवसंश्लेषण र नवनिर्माण आजको आवश्यकता हो कि ?,’ भट्टराईले भनेका छन् ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एआईको युगमा लोकतन्त्र: डिजिटल सुशासन र युवा

एआईको युगमा लोकतन्त्र: डिजिटल सुशासन र युवा
नयाँ दिल्लीमा भट्टराईले भने- युवाको नेतृत्वमा नेपालमा द्रुत विकास हुन्छ

नयाँ दिल्लीमा भट्टराईले भने- युवाको नेतृत्वमा नेपालमा द्रुत विकास हुन्छ
बाबुराम भट्टराई भारत प्रस्थान

बाबुराम भट्टराई भारत प्रस्थान
रास्वपाको बेवास्ताले असन्तुष्ट थिए बाबुराम

रास्वपाको बेवास्ताले असन्तुष्ट थिए बाबुराम
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पितृशोक

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पितृशोक
बाबुराम ‘ब्याक’ भएपछि दबाबमा प्रलोपा, दलहरुसँग छलफल गर्न समिति गठन

बाबुराम ‘ब्याक’ भएपछि दबाबमा प्रलोपा, दलहरुसँग छलफल गर्न समिति गठन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित