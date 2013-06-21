आज ५ ऊर्जा केन्द्रहरूमा आक्रमण, प्राकृतिक ग्यासको मूल्य ३५ प्रतिशतसम्म वृद्धि

२०८२ चैत ५ गते १७:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानले इजरायली आक्रमणको बदलामा खाडीका देशहरूका ऊर्जा केन्द्रहरूमा आक्रमण गरी दबाब बढाइरहेको छ।
  • इरानी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा इजरायलमा चार जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा तीन प्यालेस्टाइनी महिला र एक विदेशी नागरिक छन्।
  • खाडी क्षेत्रमा ऊर्जा केन्द्रहरूमा आक्रमणपछि युरोपमा प्राकृतिक ग्यासको मूल्य ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

५ चैत, काठमाडौं । आफ्नो ‘साउथ पार्स’ ग्यास फिल्डमा भएको इजरायली आक्रमणको बदलामा इरानले खाडीका धेरै देशहरूका ऊर्जा केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेर उनीहरूमाथि दबाब बढाइरहेको छ।

अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको युद्धको २०औँ दिन ऊर्जा केन्द्रहरूमा भएका हमलाहरूले विश्व थप तरंगित बन्न पुगेको छ ।

दुवै पक्षले आक्रमणलाई थप तीव्रता दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूका अनुसार, इरानको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा इजरायलमा चार जनाको मृत्यु भएको छ जसमा तीन प्यालेस्टाइनी महिला र एक विदेशी नागरिक रहेका छन्।

रिपोर्टका अनुसार, बुधबार राति इरानी क्षेप्यास्त्रको भग्नावशेष महिलाहरूको एउटा ब्युटी पार्लरमा खसेपछि यो घटना भएको हो।

यसका साथै मध्य इजरायल (सेन्ट्रल इजरायल) मा एक थाई नागरिकको पनि मृत्यु भएको छ। तेल अवीवको उत्तरमा पर्ने शेरोन क्षेत्रमा इरानी क्षेप्यास्त्र खस्दा उनको मृत्यु भएको हो। थाइल्यान्डको विदेश मन्त्रालयका अनुसार, उनी खेतमा काम गर्ने २० वर्षीय कृषि मजदुर थिए।

यसैबीच, ओमानका विदेशमन्त्री बद्र अलबुसैदीले अमेरिकाले अब आफ्नो विदेश नीति राम्ररी सम्हाल्न नसकिरहेको बताएका छन्।

उनले अमेरिका र इरानबीच सम्झौता हुन लागेको थियो, तर त्यही बेला इजरायल र अमेरिकाले आक्रमण गरे र स्थिति बिग्रिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनका अनुसार, यसपछि इरानले जे-जस्ता जवाफी आक्रमण गर्‍यो, ती गलत छन्, तर परिस्थिति यस्तो थियो कि त्यसो हुनु निश्चित जस्तै थियो।

अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो गल्ती ऊ यस युद्धमा हाम फाल्नु रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘यो अमेरिकाको आफ्नै युद्ध थिएन र यसबाट उसलाई कुनै फाइदा हुनेछैन।’

प्राकृतिक ग्यासको मूल्यमा ३५ प्रतिशत वृद्धि

खाडी क्षेत्रमा ऊर्जा केन्द्रहरूमा आक्रमण तीव्र भएपछि आज युरोपमा प्राकृतिक ग्यासको मूल्य ३५ प्रतिशतसम्मले बढेको छ। रोयटर्सका अनुसार, २८ फेब्रुअरीमा इरान युद्ध सुरु भएयता युरोपमा ग्यासको मूल्य ६० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भइसकेको छ।

तेलको विश्वव्यापी मानक मानिने ‘ब्रेन्ट क्रुड आयल’ को मूल्य पनि बढेर आज ११२ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ। युद्ध सुरु भएयता कच्चा तेलको मूल्यमा ४८ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भइसकेको छ। १३ मार्चदेखि यसको मूल्य १०० डलर प्रति ब्यारेल भन्दा तल झरेको छैन।

मध्यपूर्वमा बढ्दो युद्धले ऊर्जा आपूर्तिमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयलाई लिएर अनिश्चितता लगातार बढिरहेको छ।

कतारले इरानी क्षेप्यास्त्रहरूका कारण आफ्नो मुख्य ग्यास केन्द्र ‘रास लाफान’ मा ठूलो क्षति पुगेको जनाएको छ। त्यस्तै, कुवेतको सरकारी सञ्चारमाध्यमले देशका दुईवटा तेल रिफाइनरीमा पनि आक्रमण भएको बताएको छ।

युद्धको २० औं दिनमा आक्रमण गरिएका ऊर्जा केन्द्रहरू यसप्रकार छन्:

१. रास लाफान इन्डस्ट्रियल सिटी, कतार

बिहीबार बिहानै, कतारले इरानी क्षेप्यास्त्रहरूले देशको मुख्य ग्यास केन्द्र ‘रास लाफान इन्डस्ट्रियल सिटी’ मा आक्रमण गरेको र त्यसले ठूलो क्षति पुर्‍याएको जनाएको छ।

२. मिना अल-अहमदी रिफाइनरी, कुवेत

कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेसनले कुवेत सिटीबाट करिब ५० किलोमिटर (३१ माइल) दक्षिणमा रहेको मिना अल-अहमदी रिफाइनरीको एउटा सञ्चालन इकाईमा ड्रोन ठोक्किएपछि आगलागी भएको जनाएको छ। यस घटनामा कोही घाइते भएका छैनन्।

३. मिना अब्दुल्लाह रिफाइनरी, कुवेत

कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेसनका अनुसार देशको दक्षिणमा रहेको मिना अब्दुल्लाह रिफाइनरीमा पनि ड्रोन आक्रमण भएको छ, जसका कारण त्यहाँ आगलागी भएको छ।

४. हब्सान ग्यास केन्द्र र बाब आयलफिल्ड, यूएई

यूएईका अधिकारीहरूले आकाशमै नष्ट गरिएका क्षेप्यास्त्रका भग्नावशेषहरू खसेका कारण हब्सान ग्यास केन्द्र र बाब तेल क्षेत्रमा भएका घटनाहरूप्रति आफूहरूले जवाफी काम गरिरहेको बताएका छन्। अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षतिको खबर छैन।

५. सामरेफ रिफाइनरी, साउदी अरब

साउदी अरबको रक्षा मन्त्रालयले यान्बु बन्दरगाहमा रहेको साउदी अरामकोको ‘सामरेफ रिफाइनरी’ मा एउटा ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको थपेको छ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

म्याद गुज्रिएको औषधि बेच्ने जमकटेल फर्मालाई २ लाख बढी जरिबाना

वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण व्यवस्थित बनाउन विभागको ९ बुँदे परिपत्र

फाइनल हारपछि सोमपालले भने- ब्याटिङ राम्रो हुन सकेन

धर्म र पहिचानको नाममा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति त्यागौं : मुख्यमन्त्री बानियाँ

निर्वाचन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढ्यो, लोकतन्त्र मजबुत भयो: राष्ट्रपति

गगनको राजीनामाबारे विश्वप्रकाश– नैतिकभन्दा स्थिति सम्हाल्ने दायित्व प्रधान

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

'शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?'

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

'फुड पोइजनिङ' किन हुन्छ ?

