नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ १३ गते, मन्त्रिपरिषद्‌बारे छलफल थालियो

रास्वपाले निर्वाचन अघि नै बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेको थियो । सोही अनुसार, बालेनलाई नै संसदीय दलको नेता चयन गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी रास्वपा अघि बढेको हो ।

२०८२ चैत ५ गते २१:१९
बिहीबार काठमाडौंको एक होटलमा भएको शीर्ष नेताहरूबीचको छलफल ।

५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेसँगै रास्वपाका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए ।

छलफलका क्रममा यही चैत १३ गते नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति र शपथ गर्नेगरी अन्य सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गर्ने माेटामोटी सहमति जुटेको रास्वपा महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘१३ गते नयाँ प्रधानमन्त्रीले शपथ लिनेगरी छलफल भएको छ । हामीले मात्रै मिति तय गरेर मात्रै पनि हुँदैन । अन्य पक्षसँग पनि गर्नुपर्ने आवश्यक छलफल भोलिबाटै अघि बढाउँछौं,’ महामन्त्री बुर्लाको६ीले भने ।

साथै, सोही दिन मन्त्रिपरिषद् पनि गठन गर्नेगरी छलफल अघि बढेको उनले जानकारी दिए । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को आकार र व्यक्तिबारे भने टु‌ंगो नलागेको उनी बताउँछन् ।

छलफलमा सहभागी रहेका रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार, १२ गते सांसदहरूले शपथ लिनासाथ अन्य विषय पनि अघि बढ्छन् ।

‘१२ गते सांसदहरूको शपथ छ । हामीले नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि आवश्यक छलफल अघि बढाएका छौं,’ वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने ।

संघीय संसद् सचिवालयले १२ गतेका लागि सांसदहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ । सांसदहरूको शपथ लगत्तै भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउनेगरी तयारी अघि बढाइएको हो ।

रास्वपाले निर्वाचन अघि नै बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेको थियो । सोही अनुसार, बालेनलाई नै संसदीय दलको नेता चयन गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी रास्वपा अघि बढेको हो ।

रास्वपाले गत २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १८२ सिट प्राप्त गरेको छ । यो भनेको झण्डै दुई तिहाइ मत हो ।

यही मतका आधारमा रास्वपाले एकल सरकार गठन गर्न लागेको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयले १६ गते संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउनेगरी तयारी अघि बढाएको छ । यसबारे आजै दिउँसो बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्दै प्रचण्डले भने- चुनाव नभएको भए मुलुक दुर्घटनामा जान सक्थ्यो

एमाले नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले दिइन् ‘धन्यवाद’

नयाँ जनादेशले देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने आशा जगायो : प्रधानमन्त्री कार्की

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अनुगमन

सहयोगको गुन तिर्न छोड्ने बेलामा स्वकीय सचिवलाई राजनीतिक नियुक्ति

‘मैले विषम परिस्थितिमा दायित्व पूरा गरें, अब पुरानै जीवनमा फर्कन्छु’

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

