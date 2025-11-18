इनिशा विकको घटनामा तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ : आईजीपी कार्की

News Summary
- प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले इनिशा बिक हत्या प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।
- कार्कीले पीडित परिवारसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको र दोषीलाई कारवाहीका साथै न्याय पाउनुपर्ने आवाजको सुनुवाइ हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
- उनले सबै नागरिकले बराबरको हक अधिकार पाउनुपर्ने र विभेदविरुद्ध कानून बमोजिम अघि बढ्ने बताए।
७ चैत, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दान बहादुर कार्कीले इनिशा बिक हत्या प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सुर्खेतको उक्त घटनामा कानुनलाई अक्षरश: पालना गर्दै तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका हुन् ।
‘सुर्खेत वा कुनै पनि घटनामा हामीले कानुनलाई अक्षरस पालना गर्दै तथ्य र प्रमाणका आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले सुर्खेत वा अरु ठाउँ भन्दा पनि पीडितको इन्गेजमेन्टलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘निरन्तरको आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्छ भनेका छौं । कानुनका विषयवस्तु राख्दै तथ्य र प्रमाणमा आधारमा अनुसन्धान हुन्छ ।’
कार्कीले पीडित परिवारसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको र दोषीलाई कारवाहीका साथै न्याय पाउनुपर्ने आवाजको सुनुवाइ हुने प्रतिवद्धता जनाए ।
अनुसन्धानका लागि पर्याप्त रुपमा परिचालन गरिएकाले छिटै उक्त घटनाको निष्कर्ष बाहिर आउने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सवै नागरिकले बराबरको हक अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने भन्दै सबै किसिमको विभेदका विरुद्ध कानून बमोजिम अघि बढ्ने समेत बताए ।
