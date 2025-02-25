माथिल्लो मुलपानीमा भिड्दै एपीएफ र बागमती प्रदेश (तस्वीरहरू)

८ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कप (पीएम कप) राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आइतबार पनि दुई खेल भइरहेका छन् । माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा एपीएफ क्लब र बागमती प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
अहिले बागमती प्रदेशले २७२ रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ । १७औं ओभरको खेल चलिरहँदा बागमतीले ४ विकेट गुमाइसकेको छ भने १०० रन जोडेको छ ।
खेलमा एपीएफले टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको थियो । आसिफ शेखको शतक र सन्दीप जोराको अर्धशतक मद्दतमा एपीएफले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २७१ रन बनाएको थियो ।
आसिफले १०५ बलमा १४ चौका र ३ छक्कासहित ११४ रन बनाए भने जोराले ५२ रन बनाए ।
बागमतीका रिजन ढकालले ४ विकेट लिए भने इशान पान्डेले २, कप्तान सन्दीप लामिछाने र सोनु देवकोटाले १-१ विकेट लिए ।
