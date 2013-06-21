पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : पूर्वमन्त्री आचार्यसँग धरौटी माग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दामा नेकपा एमालेका नेता भीम आचार्यसँग धरौटी रकम माग गरेको छ।
- न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलाले धरौटी रकम माग गरेको हो।
९ चैत, काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री भीम आचार्यसँग विशेष अदालतले धरौटी रकम माग गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलाले धरौटी रकम माग गरेको हो ।
आचार्य पर्यटनमन्त्री हुँदा विमानस्थलको लागत अस्वभाविक बढाएर अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले उनीलगायत विरुद्ध गत मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
