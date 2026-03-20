आगामी बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव

वर्तमान व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले निर्यातजन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बनाउन बजेट तर्जुमा अघिको तयारी स्वरूप कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १७:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।
  • केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले निर्यातकर्ताको भावना बजेटमा समेटेर निर्यातमा नयाँ गति र दिशा दिन आवश्यक भएको बताए।
  • निराजनबहादुर चलाउनेले निर्यात प्रवर्द्धनात्मक बजेटको आकार र दायरा दुवै बढाउनुपर्ने र समस्या समाधानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

१० चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले आगामी आव २०८३/८४ को बजेटबारे आयोजना गरेको छलफलमा निर्यातकर्ता, वस्तुगत महासंघ र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँगका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाका प्रतिनिधिले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले निर्यातकर्ताको भावना बजेटमा समेटेर देशको समग्र निर्यातमा नयाँ गति र दिशा दिन आवश्यक भएको बताए ।

वर्तमान व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले निर्यातजन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बनाउन बजेट तर्जुमा अघिको तयारी स्वरूप कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन विकास समिति सदस्य निराजनबहादुर चलाउनेले निर्यात प्रवर्द्धनात्मक बजेट आकार र दायरा दुवै बढाउनुपर्ने बताए ।

निर्यातकर्ताले वास्तविक रूपमा भोगिरहेका समस्या समाधानमा आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिन पहल गर्ने उनले बताए ।

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

