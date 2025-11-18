नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह गर्न एआईजी कार्कीको निर्देशन

नागरिक मैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह गर्दै गैर–कानुनी क्रियाकलापलाई कडाइका साथ कानुनी दायरामा ल्याउन उनले निर्देशन दिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १८:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीका प्रमुख एआईजी ईश्वर कार्कीले नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छन्।
  • एआईजी कार्कीले गैर–कानुनी क्रियाकलापलाई कडाइका साथ कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
  • एआईजी कार्कीले सूचना संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन र काठमाडौं उपत्यकालाई सुरक्षित बनाउन प्रविधि र प्रहरी परिचालनमा जोड दिन निर्देशन दिएका छन्।

१० चैत, काठमाडौं । नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह गर्न काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीका प्रमुख तथा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) ईश्वर कार्कीले निर्देशन दिएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं तथा मातहतका वृत्त, प्रभाग तथा बिटका प्रमुखहरूलाई एआईजी कार्कीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । नागरिक मैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह गर्दै गैर–कानुनी क्रियाकलापलाई कडाइका साथ कानुनी दायरामा ल्याउन उनले निर्देशन दिए ।

मंगलबार परिसर भद्रकालीको निरीक्षण गर्न पुगेका एआईजी कार्कीले काठमाडौं जिल्लामा भीआईपी तथा भीभीआईपीहरूको बसोबास रहेको र भाइटल इन्स्टलेसन समेत रहेका बताउँदै कौहलता प्रस्तुत गरेर काम गर्न निर्देशन दिए ।

भविष्यको चुनौतिलाई मध्यनजर गरी  सूचना संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन, प्राप्‍त सूचनालाई प्रविधि र प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन मार्फत काठमाडौं उपत्यकालाई सुरक्षित बनाउन समेत निर्देशन दिए ।

ईश्वर कार्की एआईजी
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

