‘भटभटे’ मा जोडिए विशाल भण्डारी र कर्मासिंह लामा, सेटमा यस्तो देखिए

News Summary
- निर्देशक विशाल भण्डारी र कमेडियन कर्मासिंह लामा फिल्म ‘भटभटे’ मा कलाकारको रुपमा सहभागी भएका छन्।
- निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालले फिल्मको ७५ प्रतिशत छायांकन सकिएको जानकारी दिनुभयो।
- फिल्मको कथा नयनराज पाण्डेले लेखेका हुन् र शीर्ष भूमिकामा अञ्जना बराइली लगायतको अभिनय छ।
काठमाडौं । ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ का निर्देशक विशाल भण्डारी र कमेडियन कर्मासिंह लामा निर्माणाधिन फिल्म ‘भटभटे’ मा कलाकारको रुपमा जोडिएका छन् । यी दुबैजनाले आ-आफ्नो भागको छायांकन सकेका छन् ।
निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालका अनुसार फिल्ममा विशालको झन्डै १५ मिनेटको रोल हुनेछ । दर्शकले उनलाई प्रि-क्लाइमेक्सदेखि क्लाइमेक्ससम्म देख्न पाउने जनाइएको छ ।
उक्त टिभी कमेडी शोमा आफ्नो भर्सटाइल अभिनयमार्फत दर्शकको मन जितिरहेका लामाको भने यसमा ‘क्यामियो’ रोल हुनेछ । छायांकन सेटबाट प्राप्त तस्वीरमा उनीहरूलाई क्यारेक्टर लुक्समा देख्न सकिन्छ ।
‘भ्वाइस अफ नेपाल’ फेम्ड निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालको डेब्यू निर्देशकीय फिचर ‘भटभटे’ को अहिले चितवनका विभिन्न थलोमा छायांकन भैरहेको छ । अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत छायांकन सकिएको जानकारी पौड्यालले दिए ।
रोमकम तथा सोसल ड्रामा जनरामा बनिरहेको यो फिल्मको शीर्ष भूमिकामा अञ्जना बराइली, ‘कार्टुन्ज क्रु’का सविन कार्की, रवीन्द्र झा, प्रमोद अग्रहरि लगायतको अभिनय छ ।
मोटरसाइकललाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको फिल्मको कथा चाहिँ चर्चित साहित्यकार नयनराज पाण्डेको हो भने पटकथा पौड्याल स्वयमले लेखेका हुन् ।
