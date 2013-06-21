+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

खाडी क्षेत्रमा ‘हजारौं’ अमेरिकी सैनिक प्रस्थान, खार्ग टापुमा नजर

इरानका सभामुख मोहम्मद बघेर घलिबाफले यदि कुनै छिमेकी देशले ‘शत्रु’हरूलाई इरानको कुनै टापु कब्जा गर्न सहयोग गरेमा त्यस देशमाथि पनि आक्रमण गर्ने चेतावनी बुधबार दिएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते ९:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा हजारौं सैनिक पठाएको छ र ८२ औं एयरबोर्न डिभिजनका करिब २ हजार सैनिकलाई खाडी क्षेत्रतर्फ जान आदेश दिइएको छ।
  • इरानका सभामुख मोहम्मद बघेर घलिबाफले छिमेकी देशले शत्रुहरूलाई इरानको कुनै टापु कब्जा गर्न सहयोग गरेमा त्यस देशमाथि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
  • इरानले आवश्यक परे बाब–अल–मन्देब जलमार्ग नियन्त्रणमा यमनका हुथी विद्रोहीहरूलाई भूमिका खेल्न तयार रहेको दाबी गरेको छ।

१२ चैत, काठमाडौं । इरानसँग युद्ध अन्त्यका लागि प्रयास भइरहेका समाचार आइरहेका बेला अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा ‘हजारौं’ सैनिक पठाएको छ । इरानले अमेरिकी सैनिक खाडी देशतर्फ परिचालित हुनुलाई इरानको कुनै टापु कब्जा गर्ने उद्देश्य हुनसक्ने आशंका गरेको छ ।

इरानका सभामुख मोहम्मद बघेर घलिबाफले यदि कुनै छिमेकी देशले ‘शत्रु’हरूलाई इरानको कुनै टापु कब्जा गर्न सहयोग गरेमा त्यस देशमाथि पनि आक्रमण गर्ने चेतावनी बुधबार दिएका छन् ।

‘इरानी सेनाले शत्रुहरूको गतिविधि निगरानी गरिरहेको छ । यदि उनीहरूले कुनै कदम चाले भने, हामी निरन्तर र कठोर रूपमा त्यस क्षेत्रीय देशको महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा आक्रमण गर्नेछौं,’ सभामुख गलिबाफले सामाजिक सञ्जालमा छुट्टाछुट्टै पोस्टमार्फत भनेका छन् ।

तर उनले देशको नाम भने खुलाएका छैनन् । केही विश्लेषकहरूले भने इरानी सभामुखको चेतावनी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) तर्फ लक्षित हुन सक्ने बताएका छन् । ‘कतिपयको बुझाइमा, उनले यूएईलाई संकेत गरेका हुन्, जसले अमेरिकालाई खार्ग टापु कब्जा गर्न सहयोग गर्न सक्छ,’ अल जजिराले लेखेको छ ।

खार्ग टापुमा अमेरिकाको नजर

अल जजिराका अनुसार अमेरिकाको नजर खार्ग टापुतर्फ छ । खार्ग सानो र खुला टापु हो, जुन इरानको मुख्य भूमिसँग नजिक छ । यो व्यापारिक र रणनीतिक हिसाबले संवेदनशील मानिन्छ ।

इरानको अर्ध–सरकारी तस्निम समाचार एजेन्सीले एक अज्ञात सैन्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै, यदि इरानी टापुहरू वा अन्य कुनै क्षेत्रमा सैन्य कारबाही भयो भने इरानले रेड सागरको प्रवेशद्वारमा लडाइँको नयाँ मोर्चा खोल्न सक्ने जनाएको छ ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले पनि रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले खाडी क्षेत्रमा ‘हजारौं हवाई सैनिक’ र जल सैनिक पठाइरहेको जनाएका छन् ।

समाचारमा लेखिएअनुसार अमेरिकी सेनाको ८२ औं एयरबोर्न डिभिजनका करिब २ हजार सैनिकलाई खाडी क्षेत्रतर्फ जान आदेश दिइएको छ ।

८२ औं एयरबोर्न डिभिजन भनेको अमेरिकाको सबैभन्दा छिटो परिचालन गर्न सकिने, आकाशबाट प्यारासुटमार्फत् निश्चित ठाउँमा उत्रिनसक्ने विशेष प्रशिक्षित आक्रमणकारी सेना हो । यसलाई सामान्यतया ‘प्याराट्रुपर फोर्स’ पनि भनिन्छ ।

यसअघि नै दुई अमेरिकी मरीन टुकडी (जल सैनिकको टोली) प्रस्थान गरिसकेको छ । ठूला जहाजमा सवार मरीन टुकडीमध्ये पहिलो टोली केही दिनमै गन्तव्यमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यदि आशंका गरिएझैं खार्ग टापुमा अमेरिकी सेना उत्रिएमा बाब–अल–मन्देब समुद्रीमार्गमा खतरा सिर्जना गर्ने सम्भावना छ ।

बाब–अल–मन्देब कहाँ पर्छ ? यो किन संवेदनशील छ ?

बाब–अल–मन्देब जलडमरू क्षेत्र अफ्रिका र एसियाको बीचमा पर्ने एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हो । यसले रेड सागर र एडेन खाडीलाई जोड्छ । यसको एकतर्फ यमन (एशिया) र अर्कोतर्फ जिबुटी र इरिट्रिया (अफ्रिका) पर्छन् । यसले स्वेज नहर हुँदै भूमध्यसागरसम्म जाने मार्गलाई जोड्छ । एशिया–युरोप बीचको धेरै सामान यही बाटो ढुवानी हुन्छ ।

विशेष गरी तेल र ग्यास ढुवानीका लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

विश्वको ठूलो हिस्सा तेल र ग्यास यही मार्गबाट गुज्रिन्छ । यदि यहाँ समस्या आयो भने तेल र ग्यासको आपूर्ति अझै प्रभावित भई विश्वभरि झन् मूल्य बढ्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

अमेरिका, युरोप र मध्यपूर्वका देशहरूका लागि यो सैन्य रूपमा संवेदनशील क्षेत्र हो । यहाँ तनाव भयो भने जहाज आवागमन रोकिन सक्छ । यदि यो बन्द भयो भने जहाजहरूलाई अफ्रिकाको दक्षिण घुमेर जानुपर्छ, जसले समय र खर्च धेरै बढाउने छ ।

इरानी समाचार एजेन्सी तस्निमले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै आवश्यक परे इरान समर्थित यमनका हुथी विद्रोहीहरू समेत बाब–अल–मन्देब जलमार्ग नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न तयार रहेको दाबी गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

इरानका विदेशमन्त्रीले भने– इरान युद्ध चाहँदैन, अमेरिकी प्रस्तावमा समीक्षा भइरहेको छ

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
इरान-अमेरिका तनाव खाडी मुलुक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरानका विदेशमन्त्रीले भने– इरान युद्ध चाहँदैन, अमेरिकी प्रस्तावमा समीक्षा भइरहेको छ

इरानका विदेशमन्त्रीले भने– इरान युद्ध चाहँदैन, अमेरिकी प्रस्तावमा समीक्षा भइरहेको छ
ट्रम्पको दाबी इरानले अस्वीकार गरेपछि फेरि बढ्यो कच्चा तेलको मूल्य

ट्रम्पको दाबी इरानले अस्वीकार गरेपछि फेरि बढ्यो कच्चा तेलको मूल्य
अरू मुलुक नागरिक उद्धार एक्सनमा, नेपाल स्थिति विश्लेषणमै सीमित

अरू मुलुक नागरिक उद्धार एक्सनमा, नेपाल स्थिति विश्लेषणमै सीमित
तत्काल ठोस र प्रभावकारी उपाय अपनाउन राष्ट्रसंघलाई इरानको आग्रह

तत्काल ठोस र प्रभावकारी उपाय अपनाउन राष्ट्रसंघलाई इरानको आग्रह
इरान–यूएस तनाव: नेपालमा कस्तो पर्ला भू–राजनीतिक बाछिटा ?

इरान–यूएस तनाव: नेपालमा कस्तो पर्ला भू–राजनीतिक बाछिटा ?
मध्यपूर्वको महासंग्राम : ७५ वर्ष दुस्मनीदेखि ‘अपरेसन शिल्ड अफ जुडा’सम्म 

मध्यपूर्वको महासंग्राम : ७५ वर्ष दुस्मनीदेखि ‘अपरेसन शिल्ड अफ जुडा’सम्म 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित