जाँदाजाँदै गृहमन्त्री अर्यालले भने : सामूहिक नेतृत्वको प्रयासले सफल भयौं

मन्त्रालयबाट बिदा हुने क्रममा बुधबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै अर्यालले सामूहिक नेतृत्वको प्रयासबाट तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्रालय सफल भएको बताएका हुन् । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १७:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले सामूहिक नेतृत्वअनुसार काम गर्दा मन्त्रालयले ठूलो संकटबाट बाहिर निस्कन सफल भएको बताएका छन्।
  • अर्यालले शान्ति सुरक्षाको सामान्यीकरण, सुशासन र निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा भएको उल्लेख गर्नुभयो।
  • उनले मन्त्रालयका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई धन्यवाद दिँदै गलत भास्यलाई चिरेर काम गर्नुपर्ने चुनौती औंल्याउनुभयो।

१२ चैत, काठमाडौं । सामूहिक नेतृत्वअनुसार काम गर्दा सफल हुने गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले बताएका छन् । मन्त्रालयबाट बिदा हुने क्रममा बुधबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै अर्यालले सामूहिक नेतृत्वको प्रयासबाट तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्रालय सफल भएको बताएका हुन् ।

‘सामूहिक नेतृत्वको प्रयासबाट काम नभएको भए यति ठूलो संकटबाट यत्तिकै बाहिर निसक्न सक्दैना थियौं,’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘व्यवसायिकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दा कुनै पनि चुनौतीलाई सहज रुपमा सम्बोधन गर्न सकिने रहेछ भन्ने महसुस मैल गरेको छु ।’

हरेकले आफ्नो कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता देखाएर काम गरेको भन्दै मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न शाखा, महाशाखामा आबद्ध कर्मचारी, सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई उनले धन्यवाद दिए ।

कतिपय अवस्थामा सत्य एउटा हुने तर भास्य अर्को बन्दा मनोबल खस्कने हुँदा त्यस्ता गलत भास्यलाई चिरेर काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको पनि औंल्याए ।

मन्त्रालय सम्हाल्दा मुख्यगरी आफ्ना तीन कार्यभार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षाको सामान्यीकरण, सुशासन र निर्वाचन सम्पन्न गराउने मुख्य जिम्मेवारी थियो । यसमा सबैको साथ सहयोग रहेकाले सम्भव भयो ।’

शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सफल भएकोमा पनि उनले सबै पक्षलाई धन्यवाद दिए । यसबाट सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किएको छैन भन्ने पुष्टि भएको उनले बताए ।

ओमप्रकाश अर्याल
राष्ट्रपतिले ओमप्रकाशको नियुक्ति रोक्नुका ३ कारण

नयाँ संसद् भवन तयारी अवस्थामा छ : गृहमन्त्री अर्याल

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अनुगमन

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सिफारिस

गृहमन्त्री अर्यालद्वारा निर्वाचन समीक्षासहित धन्यवाद ज्ञापन

अब मजबुत सरकार बन्दै छ, जेनजीका माग पूरा गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री अर्याल

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

