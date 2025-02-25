निवासगोपाल वैद्य अन्तर्राष्ट्रिय कराते सेमिनारमा सहभागी हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१२ चैत, काठमाडौं । नेपाल सोतोकान कराते संघ (एसकेआईएफ) का प्रमुख प्रशिक्षक निवासगोपाल वैद्य जापानको टोकियोमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय कराते सेमिनारमा सहभागी हुने भएका छन् ।
सेमिनार मार्च २७ देखि २९ तारिखसम्म हुनेछ । वैद्य शुक्रबार टोाियो जाने छन् । सेमिनार मार्च २७ देखि सुरु हुने भएपनि टिकट पाउन समस्या भएकाले मार्च २८ तारिखदेखि सेमिनारमा सहभागी हुने वैद्यले बताए ।
काता/कुमुतेको सेमिनारसंगै ग्रेडिङ पनि हुनेछ । ६९ वर्षको उमेरमा पनि करातेमा सक्रिय छैटौं डान वैद्य नेपाल कराते महासंघका सल्लाहकार पनि हुन् ।
वैद्यलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहतालगायतले बिहीबार एक कार्यक्रमबीच बिदाइ गरे ।
