News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिफा विश्वकप युरोपियन प्लेअफअन्तर्गत पाथ ‘बी’ सेमिफाइनलमा स्वीडेनले युक्रेनलाई ३–१ ले पराजित गरी फाइनलमा स्थान बनाएको छ।
- स्वीडेनका भिक्टर ग्योकेरेसले छैटौं, ५१औं र ७३औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरेका छन्।
- पाथ ‘बी’ को अर्को सेमिफाइनलमा पोल्यान्डले अल्बानियालाई २–१ ले हराउँदै फाइनलमा पुगेको छ।
१२ चैत, काठमाडौं । फिफा विश्वकप युरोपियन प्लेअफअन्तर्गत पाथ ‘बी’ अन्तर्गतको सेमिफाइनलमा स्वीडेन ले युक्रेन लाई ३–१ ले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको छ।
भ्यालेन्सियास्थित एस्टाडि सिउटाट डे भ्यालेन्सियामा भएको खेलमा स्वीडेनका लागि भिक्टर ग्योकेरेस नायक बने। उनले खेलको छैटौं, ५१औं र ७३औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे।
पहिलो गोलमा बेन्जामिन न्यग्रेन को उत्कृष्ट पासलाई सदुपयोग गरेका थिए भने दोस्रो गोल गोलकिपर क्रिस्टोफर नर्डफेल्ट को लामो पासमा आधारित थियो।
तेस्रो गोल भने उनले पेनाल्टीमार्फत गरेका थिए । युक्रेनका गोलकिपर आनातोली ट्रुबिन ले फल गरेपछि पेनाल्टी पाएका थिए, जसलाई उनले सहजै गोलमा परिणत गरे।
युक्रेनका लागि अन्तिम समयमा मात्भी पोनोमारेंकोले एक गोल फर्काए पनि त्यो सान्त्वना गोलमा मात्र सीमित रह्यो।
यस्तै, यही पाथअन्तर्गत अर्को सेमिफाइनलमा पोल्यान्डले अल्बानिया लाई २–१ ले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको छ।
अल्बानियाका लागि होक्साले अग्रता दिलाए पनि पोल्यान्डका रोबर्ट लेवान्डोव्स्की र पिओत्र जेलिन्स्कीले गोल गर्दै खेल आफ्नो पक्षमा पारे।
अब स्वीडेन र पोल्यान्डबीच हुने फाइनलको विजेताले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ।
पाथ ‘सी’ बाट कोसोभो र टर्कीले फाइनलमा स्थान बनाएका छन् भने पाथ ‘डी’ बाट चेक रिपब्लिक र डेनमार्क फाइनलमा पुगेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4