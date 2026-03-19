News Summary
- रुसी सुरक्षा परिषद्का उप-सचिव एलेक्सी शेभत्सोभले पश्चिमा शक्तिहरूले 'रोसाटोम' को कार्य सञ्चालनमा बाधा पुर्याउन बदनाम अभियान सुरु गरेको आरोप लगाएका छन्।
- शेभत्सोभले काजकिस्तान र किर्गिस्तानमा आणविक ऊर्जा केन्द्र निर्माण परियोजनालाई लक्षित गरी सूचना युद्ध चलाइएको बताएका छन्।
- उनीहरूले मध्यपूर्व संकट र होर्मुज जलसन्धि नाकाबन्दीले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
१४ वैशाख, काठमाडौं । रुसी सुरक्षा परिषद्का उप-सचिव एलेक्सी शेभत्सोभले पश्चिमा शक्तिहरूले रुसी आणविक ऊर्जा कम्पनी ‘रोसाटोम’ को कार्य सञ्चालनमा बाधा पुऱ्याउन र यसलाई मित्र राष्ट्रहरूको बजारमा प्रवेश गर्न नदिन ठूलो स्तरमा बदनाम अभियान सुरु गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार विशेषगरी काजकिस्तान र किर्गिस्तानमा भइरहेका आणविक ऊर्जा केन्द्र निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई लक्षित गरी रोसाटोमको छवि बिगार्ने उद्देश्यले सुनियोजित सूचना युद्ध चलाइएको छ। यसका साथै शेभत्सोभले मोल्डोभा र आर्मेनियामा रहेका हजारौँ गैर-सरकारी संस्थाहरूले रुससँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने र क्षेत्रीय एकीकरणको प्रक्रियालाई बदनाम गर्ने काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
उनले युरोपेली संघ र ओएससीईका अनुगमन मिसनहरूले सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुको सट्टा आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाइसकेको र ती केवल ‘खानाको स्वाद लिन’ मात्र केन्द्रित रहेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्।
मध्यपूर्वको संकट र होर्मुज जलसन्धिको सम्भावित नाकाबन्दीले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा पार्न सक्ने गम्भीर असरबारे पनि शेभत्सोभले चेतावनी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको तथ्याङ्क अनुसार विश्वको झण्डै २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुने यस जलसन्धि बन्द भएमा बजारमा तेलको चरम अभाव हुने र यसले प्रत्यक्ष रूपमा रासायनिक मल उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको विश्लेषण छ।
हाल खेतीपातीको मुख्य सिजन रहेकाले ऊर्जा संकटका कारण मल र इन्धन महँगो हुँदा खाद्यान्नको उत्पादन लागत बढ्ने र यसले समग्र विश्वमै खाद्य संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा उनले औंल्याएका छन्। युरोपेली संघको ऊर्जा सन्तुलन बिग्रँदै गएको र औद्योगिक उत्पादन महँगो हुँदै गएका कारण यसको सिधा असर कृषि र खाद्य मूल्यमा पर्ने भन्दै रुसी अधिकारीले पश्चिमा रणनीतिको आलोचना गरेका छन्।
