इन्टरले २१औं पटक जित्यो सिरी ए को उपाधि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इन्टर मिलानले २१औं पटक इटालियन सिरी ए को उपाधि जितेको छ।
- इन्टरले पार्मालाई २-० ले पराजित गर्दै ३ खेल बाँकी छँदै उपाधि पक्का गरेको हो।
- मार्कुस थुराम र हेनरिक मिखातर्यानले समान एक-एक गोल गरेका थिए।
२१ वैशाख, काठमाडौं । इन्टर मिलानले २१औं पटक इटालियन सिरी ए को उपाधि जितेको छ । आइतबार राति भएको खेलमा पार्मालाई २-० ले पराजित गर्दै इन्टरले ३ खेल बाँकी छँदै उपाधि पक्का गरेको हो ।
सान सिरोमा भएको खेलमा इन्टरका लागि मार्कुस थुराम र हेनरिक मिखातर्यानले समान एक गोल गरे । थुरामले पहिलो हाफमा इन्जुरी टाइममा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए भने मिखातर्यानले ८०औं मिनेटमा गोल गर्दै जित पक्का गरे ।
यो जितपछि शीर्ष स्थानको इन्टरले दोस्रो स्थानको नापोलीमाथि १२ अंकको अग्रता बनाएको छ । इन्टरले ३५ खेलबाट ८२ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ । दोस्रो स्थानको नापोलीको ३५ खेलबाट ७० अंक छ ।
नापोलीले बाँकी खेल जितेर इन्टरले बाँकी खेलमा हार बेहोरेपछि इन्टरलाई उछिन्न सक्दैन । सन् २०२४ मा च्याम्पियन बनेको इन्टरले एक सिजनपछि नै लिग उपाधि जितेको हो ।
इन्टर सर्वाधिक सिरी ए उपाधि जित्नेमा दोस्रो स्थानमा छ । युभेन्ट्सले सर्वाधिक ३६ पटक सिरी ए उपाधि जितेको छ भने एसी मिलानले १९ पटक उपाधि जितेर तेस्रोमा छ ।
प्रतिक्रिया 4