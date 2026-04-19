हाम्रो शरीरमा कसरी सञ्चालन भइरहेको हुन्छ सर्क्युलेटरी सिस्टम ?

- सर्क्युलेटरी सिस्टमले शरीरका सबै कोषमा अक्सिजन र पोषक तत्व पुर्याउने र फोहोर पदार्थ बाहिर निकाल्ने काम गर्छ।
मानव शरीर विभिन्न प्रणालीहरूको सहकार्यबाट सञ्चालित हुन्छ, जस्तै पाचन प्रणाली, स्नायु प्रणाली, श्वासप्रश्वास प्रणाली, प्रजनन प्रणाली आदि । यिनै मध्ये एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रणाली हो सर्क्युलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण प्रणाली हो ।
यो प्रणालीलाई कार्डियोभास्कुलर सिस्टम पनि भनिन्छ । यसको मुख्य काम शरीरका हरेक कोषहरूमा अक्सिजन, पोषक तत्वहरू लुकोज, अमिनो एसिड, फ्याट्स, हर्मोन र अन्य आवश्यक पदार्थहरू पुर्याउने र त्यहाँबाट उत्पादित फोहोर पदार्थहरू कार्बन डाइअक्साइड, युरिया आदिलाई फोक्सो, मिर्गौला र कलेजोमा पुर्याई शरीरबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्ने हो ।
मानिसमा यो बन्द परिसंचरण प्रणाली हो, जसमा रगत सधैं रक्तनलीभित्र नै रहन्छ र मुटुको पम्पिङबाट निरन्तर घुम्छ ।
यो प्रणाली दुई मुख्य चक्रमा काम गर्छ :
पल्मोनरी सर्कुलेशन : मुटुबाट डिअक्सिजिनेटेड रगत फोक्सोमा गएर अक्सिजन लिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड छोड्छ ।
सिस्टेमिक सर्कुलेशन : अक्सिजनयुक्त रगत मुटुबाट पूरै शरीरका अंगहरूमा पुग्छ र डिअक्सिजिनेटेड रगत फर्किन्छ ।
सर्क्युलेटरी सिस्टममा कुन–कुन अंगहरू पर्छन् ?
सर्क्युलेटरी सिस्टम मुख्य रूपमा निम्न अंग र संरचनाहरूबाट बनेको हुन्छ:
मुटु : यो प्रणालीको केन्द्रीय पम्प हो । मुटु चार कोठा भएको मांसपेशीय अंग हो, जसले औसत ७०–८० पटक प्रतिमिनेट धड्कन्छ र दिनमा करिब १००,००० पटक रगत पम्प गर्छ ।
रक्तनलीहरू
धमनीहरू : मुटुबाट शरीरतिर अक्सिजनयुक्त रगत लैजान्छन् । यिनीहरूको पर्खाल बाक्लो र लचिलो हुन्छ ।
शिराहरू : शरीरबाट डिअक्सिजिनेटेड रगत मुटुमा फर्काउँछन्। यिनमा भाल्भ हुन्छ जसले रगत उल्टो बग्नबाट रोक्छ ।
क्यापिलरीहरू : धमनी र शिराको बीचमा सूक्ष्म नलीहरू, जसबाट अक्सिजन र पोषक तत्व कोषहरूसम्म साटासाट हुन्छ ।
रगत : यसमा रातो रक्तकोष अक्सिजन बोक्न, सेतो रक्तकोष प्रतिरक्षा, प्लेटलेट्स रगत जम्ने र प्लाज्मा हुन्छ ।
ल्याम्फेटिक सिस्टम : लिम्फ बोकेर अतिरिक्त तरल पदार्थ र फोहोर व्यवस्थापन गर्छ ।
प्रत्येक अंगको भूमिका
मुटु
शरीरको बायाँतिर छातीको बीचमा अवस्थित यो मुटुले रगतलाई दुई प्रकारको चक्रमा पम्प गर्छ । दायाँ भागले फोक्सोतिर र बायाँ भागले शरीरभरि रगत पठाउँछ । मुटुको स्वस्थ धड्कनले पूरै शरीरलाई जीवित राख्छ ।
धमनीहरू
मुटुबाट निस्कने मुख्य धमनी एओर्टा हो । यिनले उच्च दबाबमा अक्सिजनयुक्त रगत पुर्याउँछन् ।
शिराहरू
पातला र कम दबाब भएका यी नलीहरूले शरीरबाट रगत फर्काउँछन् । खुट्टाका शिराहरूमा भाल्भहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
रगत
रगतले अक्सिजन बोक्नुका साथै संक्रमणबाट बचाउँछ, शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्छ र घाउ निको पार्न मद्दत गर्छ ।
कमजोर सर्क्युलेटरी सिस्टमका लक्षणहरू
-छाती दुखाइ
-सास फेर्न गाह्रो हुनु
-चक्कर लाग्नु, बेहोस हुनु वा बारम्बार थकान
-हातखुट्टा झमझम गर्नु, सुन्निनु वा सुजन आउनु
-मुटुको धड्कन असामान्य छिटो, ढिलो वा पाल्पिटेसन
-अत्यधिक थकान र कमजोरी
पेरिफेरल आर्टेरियल डिजिजका विशेष लक्षणहरू
-हिँड्दा खुट्टामा ऐंठन वा दुखाइ जसले आराम गर्दा कम हुन्छ
-खुट्टा चिसो रहनु, रङ फेरिनु फिका वा नीलो
-खुट्टामा रौँ झर्नु, नङ मोटो हुनु
-घाउ लाग्नु र ढिलो निको हुनु
-कमजोर हुनु
यी लक्षण देखिएमा तुरुन्त चिकित्सकसँग जाँच गराउनुपर्छ ।
सर्क्युलेटरी सिस्टममा खराब प्रभाव पार्ने मुख्य कारकहरू
एथेरोस्क्लेरोसिस : रक्तनलीको भित्री भित्तामा कोलेस्टेरोल, फ्याट र अन्य पदार्थ जम्मा भएर नली साँघुरो र कडा हुनु ।
कोरोनरी आर्टरी डिजिज : मुटुका धमनीमा ब्लकेज ।
हार्ट अट्याक : रगतको प्रवाह रोकिँदा मुटुको मांसपेशी मर्नु ।
एन्जाइना : मुटुमा पर्याप्त अक्सिजन नपुग्दा छाती दुख्नु ।
एरिथमिया : मुटुको धड्कन अनियमित हुनु ।
हाई ब्लड प्रेसर : रक्तनलीमा निरन्तर उच्च दबाब ।
हृदयाघात : भल्भ समस्या, स्ट्रोक आदि ।
सबैभन्दा ठूलो जोखिम कारक : धूम्रपान
धूम्रपानले रक्तनलीलाई क्षति पुर्याउँछ, प्लाक जम्मा गर्न सजिलो बनाउँछ, रगत जम्ने खतरा बढाउँछ र अक्सिजन बोक्ने क्षमता घटाउँछ ।
अन्य प्रमुख जोखिम कारकहरू
-उच्च रक्तचाप र उच्च कोलेस्टेरोल
-मधुमेह
-मोटोपन र शारीरिक निस्क्रियता
-असन्तुलित आहार अत्यधिक नुन, चिनी, खराब चिल्लोको सेवन
-अत्यधिक मदिरा सेवन
-तनाव र उमेर/आनुवंशिक कारण
डाक्टरसँग कहिले सम्पर्क गर्नुपर्छ ?
-छाती दुखाइ विशेष गरी बायाँ काँध, हात वा ढाडतिर फैलिने
-सास फेर्न कठिनाइ
-अचानक चक्कर लाग्नु, बेहोस हुनु
-वाकवाकी, चिसो पसिना आउनु
-असामान्य मुटुको धड्कन
-खुट्टामा ननिको हुने घाउ
सर्क्युलेटरी सिस्टमलाई स्वस्थ राख्ने उपायहरू
-धूम्रपान पूर्णरूपमा छोड्ने ।
-नियमित व्यायाम गर्नुहोस् हप्तामा कम्तीमा १५० मिनेट मध्यम व्यायाम ।
-स्वस्थ आहार : फलफूल, तरकारी, सम्पूर्ण अनाज, माछा, नुन, चिनी र प्रशोधित खानेकुरा कम गर्नु ।
-तौल नियन्त्रणमा राख्ने ।
-रक्तचाप, कोलेस्टेरोल र ब्लड सुगर नियमित जाँच गर्ने ।
-तनाव व्यवस्थापन गर्न ध्यान, योग गर्ने ।
-पर्याप्त पानी पिउने र राम्रो निद्रा लिने ।
