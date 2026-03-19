‘लालीबजार’ टिम इलामको सिनेमाघरमा पुगेपछि

मिलन मुखिया मिलन मुखिया
२०८३ जेठ ६ गते १४:३३

‘लालीबजार’ का निर्माण टिमसँगै बसेर फिल्म हेर्न उत्सुक थिए, धेरै दर्शक । राति अबेर फिल्मका मुख्य कलाकार स्वस्तिमा खड्का, रविन्द्रसिंह बानियाँ, निर्माता प्रदीप भट्टराईसहितको टोली इलाम आइपुग्यो । जसै उनीहरू हलभित्र प्रवेश गरे, सैयौं मोबाइल क्यामेरा उनीहरूतिर तेर्सिए ।

राति साढे ९ बजे यी कलाकर्मी फ्रेन्ड्स सिनेमामा आइपुगेका थिए । राति ११ बजेसम्म दर्शकसँगै बसे । दर्शकसँग भलाकुसारी गरे । साथमै फिल्म हेरे ।

स्वस्तिमा खड्कासहित कलाकार आउने भएपछि हल खचाखच थियो । राति ८ बजेको शो हाउसफूल भयो । त्यसपछि १०:४५ मा अर्को शो थपियो । दर्शकको यस्तो उत्साह देखेर फिल्मकर्मीहरू खुसी देखिए ।

त्यसो त अहिले लालीबजार टिम देश दौडाहमा छन् । केही कानुनी अवरोधपछि प्रदर्शनमा आएको फिल्मले दर्शकको राम्रो साथ पाइरहेको छ । फिल्मले बादी समुदायको कथा भन्छ । यही फिल्मको मेसोमा कलाकर्मी इलाम आइपुगेका हुन्।

पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाममा यसअघि सिनेमा घर थिएन । फिल्म हेर्नका लागि झापा झर्नुपर्ने बाध्यता थियो । भर्खरै मात्र फ्रेन्ड्स सिनेमा सञ्चालनमा आएको छ ।

इलाम लालीबजार
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

