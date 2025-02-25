ओडीआई ब्याटिङ वरियता : भुर्तेल १७ स्थान सुधार गर्दै शीर्ष १०० मा प्रवेश

- नेपाली क्रिकेट टिमका ओपनिङ ब्याटर कुशल भुर्तेल आईसीसीको ओडीआई ब्याटिङ वरियताको शीर्ष १०० मा प्रवेश गरेका छन्।
- यसअघि आसिफ शेख र दीपेन्द्रसिंह ऐरी शीर्ष १०० मा प्रवेश गरेका थिए भने भुर्तेलले १७ स्थान सुधार गरेका छन्।
- दीपेन्द्रसिंह ऐरी अलराउन्डर वरियतामा २५औं र सन्दीप लामिछाने बलिङ वरियतामा ३६औं स्थानमा छन्।
६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टिमका ओपनिङ ब्याटर कुशल भुर्तेल आईसीसीले अध्यावधि गरेको ओडीआई ब्याटिङ वरियताको शीर्ष १०० मा प्रवेश गरेका छन् ।
यसअघि गत साता दुई नेपाली ब्याटर आसिफ शेख र दीपेन्द्रसिंह ऐरी शीर्ष १०० मा प्रवेश गरेका थिए । यस साताको अपडेटमा भुर्तेलले १७ स्थान सुधार गरेर १००औं स्थानमा उक्लिएका हुन् ।
घरेलु मैदानमा भएको ओमान र यूएईसँगको लिग २ शृङ्खलामा उनी दुई खेल खेलेपछि ड्रप भएका थिए । त्यसपछि स्कटल्यान्ड र अमेरिकासँगको शृङ्खलामा पहिलो खेल नखेलेका उनले दोस्रो खेलमा मौका पाउँदा शतक नै बनाए ।
भुर्तेलको शानदार शतक मद्दतमा नेपालले अमेरिका विरुद्धको खेलमा सहज जित निकालेको थियो । त्यसपछि स्कटल्यान्डसँगको दोस्रो खेलमा भुर्तेल २८ रनमा आउट भए ।
बुधबार अध्यावधि भएको वरियता अनुसार आसिफ शेख ८७औं स्थानमा छन् भने दीपेन्द्रसिंह ऐरी ९९औं स्थानमा छन् । आसिफले ७ स्थान सुधार गरेका हुन् भने दीपेन्द्र यथास्थानमा छन् ।
अलराउन्डर वरियतामा दीपेन्द्र २५औं स्थानमा छन् भने बलिङ वरियतामा सन्दीप लामिछाने ३६औं स्थानमा छन् ।
