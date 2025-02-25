+
English edition

२२ वर्ष लामो प्रतीक्षापछि आर्सनललाई उपाधि, अबको नजर च्याम्पियन्स लिगमा

२०८३ जेठ ६ गते १२:०८ २०८३ जेठ ६ गते १२:०८

गोविन्दराज नेपाल

Shares

आर्सनलले पछिल्लो पटक सन् २००३-०४ को सिजन प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको थियो । त्यो बेला आर्सनलले कुनै पनि खेल नहारी उपाधि जितेको थियो ।

गोविन्दराज नेपाल

Shares
२२ वर्ष लामो प्रतीक्षापछि आर्सनललाई उपाधि, अबको नजर च्याम्पियन्स लिगमा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आर्सनलले २२ वर्षपछि इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ ।
  • प्रिमियर लिगको अन्तिम खेलअघि आर्सनल ८२ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा सिटी ७८ अंकमा छ ।
  • आर्सनलले मे ३० मा हुने च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पीएसजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै पहिलो उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ ।

६ जेठ, काठमाडौं । बुधबार प्रिमियर लिगमा साविक विजेता म्यानचेस्टर सिटीले एएफसी बर्नमाउथसँग खेल्दै थियो ।

लिगको उपाधि रक्षा अभियान कायम राख्न सिटीलाई यो खेल जित्नैपर्ने दबाब थियो । लण्डन क्लब आर्सनलका लागि भने सिटीको हार वा बर्नमाउथसँग बराबरीको नतिजा उपाधि जित्न पर्याप्त थियो ।

आर्सनलको खेल नभएपनि आर्सनलको खेलाडी देखि विश्वभरका समर्थकहरूलाई सिटी र बर्नमाउथबीचको खेलको नतिजाको व्यग्र प्रतिक्षा थियो ।

सिटी र बर्नमाउथबीचको खेल भइरहँदा आर्सनलका समर्थकहरू लण्डनस्थित घरेलु मैदान एतिहाड स्टेडियम बाहिर पबमा बसेर खेल हेर्दे थिए र नतिजाको प्रतिक्षामा थिए ।

एर्लिङ हालान्डले अन्तिम सममया गरेको गोलमा पेप ग्वार्डिओलको सिटीले बर्नमाउथसँग बराबरी खेल्यो । यो नतिजाले आर्सनल २२ वर्षपछि प्रिमियर लिगको च्याम्पियन बन्यो ।

उपाधि जोगाउने लक्ष्यमा रहेको सिटीले बल्लतल्ल हार टार्दा आर्सनलको टिम खेलाडी र समर्थकमाझ भने खुशी छायो ।

खेलको नतिजा आएपछि लण्डनका सडकहरूमा आर्सनलका समर्थहरूको ठूलो भिड लागेको थियो । उनीहरू च्याम्पिओनेस, च्याम्पियओनेस, ओले, ओले, ओले भन्दै नारा लगाइरहेका थिए ।

लिगमा अन्तिम एक चरणको खेल बाँकी हुँदा आर्सनल ८२ अंकसहित शीर्ष स्थानमा आसिन छ । दोस्रो स्थानको सिटीको ७८ अंक छ । अब अन्तिम खेलमा आर्सनलले क्रिस्टल प्यालेससँग जस्तो नतिजा ल्याएपनि च्याम्पियन बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन ।

आर्सनलकै पूर्व खेलाडी समेत रहेका मिकेल अर्टेटाको प्रशिक्षणमा आर्सनलले २२ वर्षको उपाधि खडेरी तोड्दा अर्टेटाको लागि पनि यो विशेष क्षण रह्यो । उनले आर्सनल सम्हालेको सातौं वर्षमा आएर प्रशिक्षकको रूपमा उपाधि जिताएका हुन् । यसअघि अर्टेटाले सिटीमै ग्वार्डिओलाको सहायक भएर समेत काम गरेका थिए ।

‘मिकेल अर्टेटा धेरै लामो समयदेखि त्यहाँ छन् । तपाईँले एउटा राम्रो व्यवस्थापककम लागि दिने उत्कृष्ट गिफ्ट भनेकै समय हो’ प्रिमियर लिगका पूर्व गोलकिपर पउल रोविनसनले बीबीसी रेडियो फाइभ लाइभसँग भनेका छन् । उनले एउटा व्यवस्थापकलाई दिएको समयको नतिजा आएको बताए ।

यस्तै बेलायती प्रधानमन्त्री सर केइर स्टार्मरले आर्सनलले उपाधि जितेपछि एक्समा पोस्ट गर्दै बधाई दिएका छन् । ‘आर्सनलको लागि २२ लामो २२ वर्ष । तर अन्तत: हामी जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ पुगेका छौं । च्याम्पियन्स’ आर्सनलको समर्थक समेत रहेका उनले लेखेका छन् ।

यस्तै सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले पनि आर्सनललाई बधाई दिएका छन् । उपाधि जितेको अवसरमा सिटीको तर्फबाट मिकेल, स्टाफ, खेलाडी, समर्थक लगायत सबैलाई बधाई दिएका छन् ।
आर्सनलले पछिल्लो तीनवटै सिजन उपाधि दाबेदारको रुपमा रहेर पनि अन्तिममा दोस्रो स्थानमा रहेर लिग सकाएको थियो ।

२०२२-२३ को सिजन आर्सनल सिटी भन्दा ५ अंकले पछि रहँदै उपविजेता बनेको थियो भने त्यसको अर्को सिजन आर्सनल सिटी भन्दा जम्मा २ अंकले पछि पर्दै उपाधि जित्नबाट वञ्चित भएको थियो । २०२४-२५ को सिजन पनि आर्सनल लिभरपुलभन्दा पछि रहँदै दोस्रो भएको थियो ।

कुनै बेलाको इन्भिन्सिबल आर्सनल

आर्सनलले पछिल्लो पटक सन् २००३-०४ को सिजन प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको थियो । त्यो बेला आर्सनलले कुनै पनि खेल नहारी उपाधि जितेको थियो । जसको कारण आर्सनललाई इन्भिन्सिबल्स भनियो । कुनै पनि खेल नहारी जित्ने टिमलाई इन्भिन्सिबल्स भन्ने गरिन्छ ।

त्यस सिजन आर्सनलले ३८ मध्ये २६ खेल जित्दा १२ खेलमा बराबरी गर्दे ९० अंक जोडेको थियो । आर्सनलको नजिक रहेको चेल्सी ७९ अंकसहित दोस्रो भएको थियो । उक्त सिजन आर्सनलका लागि फ्रेन्च फरवार्ड थियरी हेनरीले सर्वाधिक ३० गोल गरेका थिए । यस्तै अर्का फ्रेन्च खेलाडी लुइस शाहले आर्सनल र फुलहमबाट खेल्दा २० गोल गरे भने रोबर्ट पायर्सले १४ गोल गरेका थिए ।

त्यो सिजन हेनरी एक्लै छाएका थिए । उनले पीएफए प्लेअर्स प्लेअर अफ दि इअर, पीएफए फ्यान्स प्लेअर अफ दि इअर, एफडब्लुए फुटबलर अफ दि इअर जस्ता अवार्ड जितेका थिए ।

त्यस सिजन आर्सनलका कप्तान अर्का फ्रेन्च खेलाडी प्याट्रिक भिएरा थिए भने व्यवस्थापकमा फ्रान्सकै आर्सन वेंगर थिए । आर्सनलले अपराजित रहँदै लिग उपाधि जितेको त्यो सिजन फ्रेन्च कनेक्सन गज्बको रहेको थियो ।

अब डबल जित्ने लक्ष्य

आर्सनलले पछिल्लो पटक लिग उपाधि जितेयता अहिले धेरै कुरा फेरिइसकेको छ । आर्सनलको एक समर्थकले बीबीसी स्पोर्ट लाइभ कमेन्ट्री पेजमा आर्सनलले पछिल्लो पटक लिग जितेपछि आफूले विवाह गरेर बच्चा जन्माएर पनि टिनएजर बनिसकेको र डिभोर्स पनि भइसकेको भनेर लेखेका थिए ।

यस्तै आर्सनल सन् २००६ मा च्याम्पियन्स लिगको पनि फाइनलमा पुगेको थियो । त्यो बेला आर्सनल स्पानिस क्लब बार्सिलोनासँग २-१ ले पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो ।

यस पटक २० वर्षपछि आर्सनल फेरि च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पनि पुगेको छ । प्रिमियर लिग जस्तै च्याम्पियन्स लिगमा पनि त्यो सफलता दोहोर्‍याउने लक्ष्य आर्सनलले लिएको छ ।

आर्सनलले च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलमा स्पेनको एट्लेटिको मड्रिडलाई समग्रमा २-१ ले पराजित गर्दै फाइनल पुगेको हो ।

आर्सनल अब च्याम्पियन्स लिगको पहिलो उपाधिको खोजीमा छ । त्यसका लागि लण्डन क्लबले यही मे ३० मा हंगेरीको बुढापेस्टस्थित पुस्कास एरेनामा हुने फाइनलमा फ्रेन्च क्लब पीएसजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

दोस्रो पटक फाइनल पुगेको आर्सनल पहिलो उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ ।

आर्सनल इंग्लिस प्रिमियर लिग
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
छुटाउनुभयो कि?

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
राष्ट्रिय समाचार

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
छुटाउनुभयो कि?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
छुटाउनुभयो कि?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
गोविन्दराज नेपाल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

२२ वर्ष लामो प्रतीक्षापछि आर्सनललाई उपाधि, अबको नजर च्याम्पियन्स लिगमा

२२ वर्ष लामो प्रतीक्षापछि आर्सनललाई उपाधि, अबको नजर च्याम्पियन्स लिगमा

मलेसियामाथि नेपालको संघर्षपूर्ण जित

मलेसियामाथि नेपालको संघर्षपूर्ण जित

नेपाली बलरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि मलेसिया ६७ रनमा अलआउट

नेपाली बलरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि मलेसिया ६७ रनमा अलआउट

मलेसियाले नेपाललाई दियो ६८ रनको लक्ष्य

मलेसियाले नेपाललाई दियो ६८ रनको लक्ष्य

लिग-२ : स्कटल्याण्डले अमेरिकाविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै

लिग-२ : स्कटल्याण्डले अमेरिकाविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै

फिफा विश्वकप २०२६ को लागि पोर्चुगलको टोली घोषणा

फिफा विश्वकप २०२६ को लागि पोर्चुगलको टोली घोषणा

ट्रेन्डिङ

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक
घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध
सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा
ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू

ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू
यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका

यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका
ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू

ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक