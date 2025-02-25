२२ वर्ष लामो प्रतीक्षापछि आर्सनललाई उपाधि, अबको नजर च्याम्पियन्स लिगमा

News Summary
- आर्सनलले २२ वर्षपछि इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ ।
- प्रिमियर लिगको अन्तिम खेलअघि आर्सनल ८२ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा सिटी ७८ अंकमा छ ।
- आर्सनलले मे ३० मा हुने च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पीएसजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै पहिलो उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ ।
६ जेठ, काठमाडौं । बुधबार प्रिमियर लिगमा साविक विजेता म्यानचेस्टर सिटीले एएफसी बर्नमाउथसँग खेल्दै थियो ।
लिगको उपाधि रक्षा अभियान कायम राख्न सिटीलाई यो खेल जित्नैपर्ने दबाब थियो । लण्डन क्लब आर्सनलका लागि भने सिटीको हार वा बर्नमाउथसँग बराबरीको नतिजा उपाधि जित्न पर्याप्त थियो ।
आर्सनलको खेल नभएपनि आर्सनलको खेलाडी देखि विश्वभरका समर्थकहरूलाई सिटी र बर्नमाउथबीचको खेलको नतिजाको व्यग्र प्रतिक्षा थियो ।
सिटी र बर्नमाउथबीचको खेल भइरहँदा आर्सनलका समर्थकहरू लण्डनस्थित घरेलु मैदान एतिहाड स्टेडियम बाहिर पबमा बसेर खेल हेर्दे थिए र नतिजाको प्रतिक्षामा थिए ।
एर्लिङ हालान्डले अन्तिम सममया गरेको गोलमा पेप ग्वार्डिओलको सिटीले बर्नमाउथसँग बराबरी खेल्यो । यो नतिजाले आर्सनल २२ वर्षपछि प्रिमियर लिगको च्याम्पियन बन्यो ।
उपाधि जोगाउने लक्ष्यमा रहेको सिटीले बल्लतल्ल हार टार्दा आर्सनलको टिम खेलाडी र समर्थकमाझ भने खुशी छायो ।
खेलको नतिजा आएपछि लण्डनका सडकहरूमा आर्सनलका समर्थहरूको ठूलो भिड लागेको थियो । उनीहरू च्याम्पिओनेस, च्याम्पियओनेस, ओले, ओले, ओले भन्दै नारा लगाइरहेका थिए ।
लिगमा अन्तिम एक चरणको खेल बाँकी हुँदा आर्सनल ८२ अंकसहित शीर्ष स्थानमा आसिन छ । दोस्रो स्थानको सिटीको ७८ अंक छ । अब अन्तिम खेलमा आर्सनलले क्रिस्टल प्यालेससँग जस्तो नतिजा ल्याएपनि च्याम्पियन बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन ।
आर्सनलकै पूर्व खेलाडी समेत रहेका मिकेल अर्टेटाको प्रशिक्षणमा आर्सनलले २२ वर्षको उपाधि खडेरी तोड्दा अर्टेटाको लागि पनि यो विशेष क्षण रह्यो । उनले आर्सनल सम्हालेको सातौं वर्षमा आएर प्रशिक्षकको रूपमा उपाधि जिताएका हुन् । यसअघि अर्टेटाले सिटीमै ग्वार्डिओलाको सहायक भएर समेत काम गरेका थिए ।
‘मिकेल अर्टेटा धेरै लामो समयदेखि त्यहाँ छन् । तपाईँले एउटा राम्रो व्यवस्थापककम लागि दिने उत्कृष्ट गिफ्ट भनेकै समय हो’ प्रिमियर लिगका पूर्व गोलकिपर पउल रोविनसनले बीबीसी रेडियो फाइभ लाइभसँग भनेका छन् । उनले एउटा व्यवस्थापकलाई दिएको समयको नतिजा आएको बताए ।
यस्तै बेलायती प्रधानमन्त्री सर केइर स्टार्मरले आर्सनलले उपाधि जितेपछि एक्समा पोस्ट गर्दै बधाई दिएका छन् । ‘आर्सनलको लागि २२ लामो २२ वर्ष । तर अन्तत: हामी जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ पुगेका छौं । च्याम्पियन्स’ आर्सनलको समर्थक समेत रहेका उनले लेखेका छन् ।
यस्तै सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले पनि आर्सनललाई बधाई दिएका छन् । उपाधि जितेको अवसरमा सिटीको तर्फबाट मिकेल, स्टाफ, खेलाडी, समर्थक लगायत सबैलाई बधाई दिएका छन् ।
आर्सनलले पछिल्लो तीनवटै सिजन उपाधि दाबेदारको रुपमा रहेर पनि अन्तिममा दोस्रो स्थानमा रहेर लिग सकाएको थियो ।
२०२२-२३ को सिजन आर्सनल सिटी भन्दा ५ अंकले पछि रहँदै उपविजेता बनेको थियो भने त्यसको अर्को सिजन आर्सनल सिटी भन्दा जम्मा २ अंकले पछि पर्दै उपाधि जित्नबाट वञ्चित भएको थियो । २०२४-२५ को सिजन पनि आर्सनल लिभरपुलभन्दा पछि रहँदै दोस्रो भएको थियो ।
कुनै बेलाको इन्भिन्सिबल आर्सनल
आर्सनलले पछिल्लो पटक सन् २००३-०४ को सिजन प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको थियो । त्यो बेला आर्सनलले कुनै पनि खेल नहारी उपाधि जितेको थियो । जसको कारण आर्सनललाई इन्भिन्सिबल्स भनियो । कुनै पनि खेल नहारी जित्ने टिमलाई इन्भिन्सिबल्स भन्ने गरिन्छ ।
त्यस सिजन आर्सनलले ३८ मध्ये २६ खेल जित्दा १२ खेलमा बराबरी गर्दे ९० अंक जोडेको थियो । आर्सनलको नजिक रहेको चेल्सी ७९ अंकसहित दोस्रो भएको थियो । उक्त सिजन आर्सनलका लागि फ्रेन्च फरवार्ड थियरी हेनरीले सर्वाधिक ३० गोल गरेका थिए । यस्तै अर्का फ्रेन्च खेलाडी लुइस शाहले आर्सनल र फुलहमबाट खेल्दा २० गोल गरे भने रोबर्ट पायर्सले १४ गोल गरेका थिए ।
त्यो सिजन हेनरी एक्लै छाएका थिए । उनले पीएफए प्लेअर्स प्लेअर अफ दि इअर, पीएफए फ्यान्स प्लेअर अफ दि इअर, एफडब्लुए फुटबलर अफ दि इअर जस्ता अवार्ड जितेका थिए ।
त्यस सिजन आर्सनलका कप्तान अर्का फ्रेन्च खेलाडी प्याट्रिक भिएरा थिए भने व्यवस्थापकमा फ्रान्सकै आर्सन वेंगर थिए । आर्सनलले अपराजित रहँदै लिग उपाधि जितेको त्यो सिजन फ्रेन्च कनेक्सन गज्बको रहेको थियो ।
अब डबल जित्ने लक्ष्य
आर्सनलले पछिल्लो पटक लिग उपाधि जितेयता अहिले धेरै कुरा फेरिइसकेको छ । आर्सनलको एक समर्थकले बीबीसी स्पोर्ट लाइभ कमेन्ट्री पेजमा आर्सनलले पछिल्लो पटक लिग जितेपछि आफूले विवाह गरेर बच्चा जन्माएर पनि टिनएजर बनिसकेको र डिभोर्स पनि भइसकेको भनेर लेखेका थिए ।
यस्तै आर्सनल सन् २००६ मा च्याम्पियन्स लिगको पनि फाइनलमा पुगेको थियो । त्यो बेला आर्सनल स्पानिस क्लब बार्सिलोनासँग २-१ ले पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो ।
यस पटक २० वर्षपछि आर्सनल फेरि च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पनि पुगेको छ । प्रिमियर लिग जस्तै च्याम्पियन्स लिगमा पनि त्यो सफलता दोहोर्याउने लक्ष्य आर्सनलले लिएको छ ।
आर्सनलले च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलमा स्पेनको एट्लेटिको मड्रिडलाई समग्रमा २-१ ले पराजित गर्दै फाइनल पुगेको हो ।
आर्सनल अब च्याम्पियन्स लिगको पहिलो उपाधिको खोजीमा छ । त्यसका लागि लण्डन क्लबले यही मे ३० मा हंगेरीको बुढापेस्टस्थित पुस्कास एरेनामा हुने फाइनलमा फ्रेन्च क्लब पीएसजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
दोस्रो पटक फाइनल पुगेको आर्सनल पहिलो उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ ।
