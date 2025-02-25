फिफा विश्वकप २०२६ को लागि पोर्चुगलको टोली घोषणा

५ जेठ, काठमाडौं । पोर्चुगलले फिफा विश्वकप २०२६ को लागि टोली घोषणा गरेको छ ।
मुख्य प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा २७ सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन् ।
फिफा विश्वकप आउने जुन ११ देखि जुलाई १९ सम्म अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा हुँदैछ ।
विश्वकप खेल्ने अन्तिम टोलीमा २६ सदस्य हुने भएपनि पोर्चुगलले २७ सदस्यीय टोली घोषणन गरेको हो । पोर्चुगलले टिममा ४ गोलकिपर समावेश गरेको छ ।
पोर्चुगलले समूह चरणमा डीआर कंगो, उज्वेकिस्तान र कोलम्बियासँग खेल्नेछ ।
पोर्चुगलको टोली
गोलकिपर: डिएगो कोस्टा, जोस सा, रुइ शिल्भा, रिकार्डव भेल्हो
डिफेण्डर : डिएगो डालोट, माथेउस नुनेन, नेल्सन सेमेडो, ओआओ कान्सेलो, नुनो मेन्डेज गोल्कासो इनासियो, रेनाटो भेइगा, रुबेन डियाज, तोमस अराउजो
मिडफिल्डिर : रुबेन नेभेज, सामुएल कोस्टा, जोआओ नेभेस, भिटिन्हा, ब्रुनो फर्नान्डेज, बर्नानर्डो शिल्भा
फरवार्ड : जोआओ फेलिक्स, फ्रान्सिस्को ट्रिनकाओ, फ्रान्सिस्को कोनसेइकाओ, पेड्रो नेटो, राफाएल लिआओ, गोन्कासो गुएडेस, गोनकालो रामोस, क्रिस्टियानो
