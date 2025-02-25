सूर्यवंशीको शानदार ब्याटिङमा राजस्थानको प्लेअफ सम्भावना कायमै

- राजस्थान रोयल्सले लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई ७ विकेटले हराउँदै आईपीएल प्लेअफको सम्भावना कायम राखेको छ।
- वैभव सूर्यवंशीले ३८ बलमा १० छक्का प्रहार गर्दै ९३ रनको विस्फोटक इनिङ्स खेले।
- राजस्थानले १९.१ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर २२१ रनको लक्ष्य पूरा गरेको छ।
६ जेठ, काठमाडौं । युवा ब्याटर वैभव सूर्यवंशीको शानदार ब्याटिङमा राजस्थान रोयल्सले लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई ७ विकेटले हराउँदै आईपीएल प्लेअफ पुग्ने सम्भावना कायमै राखेको छ।
२२१ रनको लक्ष्य पछ्याएको राजस्थानका लागि सूर्यवंशीले ३८ बलमा १० छक्का प्रहार गर्दै ९३ रनको विस्फोटक इनिङ्स खेले । ध्रुव जुरेलले अविजित ५३ रन बनाएर खेल फिनिस गरे ।
राजस्थानले १९.१ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो । लखनउका लागि आकाश सिंह र मोहसिन खानले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको लखनउका लागि मिचेल मार्शले ९६ र जोश इङ्लिसले ६० रन बनाएपछि टोलीले २२०-५ को बलियो स्कोर बनाएको थियो ।
राजस्थानका लागि यश राज पुन्जाले २ विकेट लिँदा जोफ्रा आर्चरले १ विकेट लिए ।
यो जितसँगै राजस्थान १३ खेलमा १४ अंक जोडेर शीर्ष ४ भित्र प्रवेश गरेको छ र प्लेअफ दौडमा जीवित रहेको छ । राजस्थानले अब आफ्नो अन्तिम खेल जितेर चेन्नई गुजरातसँग पराजित भएमा प्लेअफमा स्थान पक्का हुनेछ ।
लखनउ भने यसअघि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिइसकेको छ ।
