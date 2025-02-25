एसियन पुम्से तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा प्रेमलाई कांस्य पदक

५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली तेक्वान्दो खेलाडी प्रेम लिम्बूले मंगोलियाको उलानबातारमा भइरहेको नवौं एसियन पुम्से तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा कास्य पदक जितेका छन् ।
प्रेमले रिकग्नाइज्ड पुम्से पुरुष ४० वर्षमुनि प्रतिस्पर्धा गर्दै ऐतिहासिक कांस्य पदक जितेका हुन् । एसियन पुम्से च्याम्पियनसिपमा नेपाली खेलाडीले जितेको यो पहिलो पदक हो ।
प्रेमले क्वाटरफाइनलमा कुवेतविरुद्ध वाकओभर पाएका थिए । त्यसपछि सेमिफाइनलमा दक्षिण कोरियाली खेलाडीसँग प्रेम ८.९–८.६ अंकले पराजित भएपछि प्रेम कांस्य पदकमा सिमित भए ।
नेपाल प्रहरीमा आबद्ध रहेका प्रेमले कोरियन प्रशिक्षक क्वान योङ् दाल र जित बहादुर बोटबाट प्रशिक्षण लिँदै आएका छन् ।
एसियन पुम्से च्याम्पियनसिपमा पदक जितेपछि प्रेमले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै एकदमै खुशी लागेको र आगामी दिनमा अझ राम्रो गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
उनले अबको लक्ष्य सन् २०२६ मा हुने वर्ल्ड तेक्वान्दो पुम्से च्याम्पियनसिप र २०औं एसियन गेम्स रहेको पनि बताए ।
