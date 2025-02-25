रोनाल्डोले जिते पहिलो साउदी प्रो लिग उपाधि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अल नासरबाट साउदी प्रो लिगको उपाधि जितेका छन् ।
- अल नासरले दमाकलाई ४-१ ले पराजित गरी ८६ अंकसहित उपाधि हात पारेको हो ।
- रोनाल्डोले साउदी अरबमा तीन सिजनमा १ सयभन्दा बढी गोल गरेका छन् ।
८ जेठ, काठमाडौं । पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अन्तत: अल नासर क्लबबाट साउदी प्रो लिगको उपाधि जितेका छन् ।
यस सिजन अन्तिम खेलमा बिहीबार अल नासरले दमाकलाई ४-१ ले पराजित गरेपछि रोनाल्डोले पहिलो पटक साउदी प्रो लिग ट्रफी उचालेका हुन् ।
सन् २०२३ को सुरुमै इंग्लिस क्लब म्यानचेस्६र युनाइटेड छाडेर साउदी लिगका अल नासरसँग अनुबन्ध भएका रोनाल्डोले लिग उपाधि जित्न भने तीन वर्ष कुर्नुपर्यो ।
जितपछि अल नासरले ३४ खेलबाट ८६ अंक जोड्दै दोस्रो स्थानको अल हिलालाई २ अंकले पछि पारेको हो । अल हिलाले अल पेइहालाई १-० ले पराजित गरेपनि उपाधिका लागि पर्याप्त भएन ।
अल नासरका लागि रोजाल्डोले ६३औं र ८१औं मिनेटमा गोल गरे । त्यसअघि साडियो मानेले ३२औं मिनेटमा गोल गर्दै अल नासरलाई अग्रता दिलाएका थिए भने किङ्ग्सले कोमनले ५२औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर पारेका थिए ।
दमाकका लागि मोरलाया सिलाले ५८औं मिनेटमा पेनाल्टीबा६ एक गोल फर्काएका थिए ।
४१ वर्षीय स्टार रोनाल्डोले साउदी अरबमा तीन सिजन बिताउँदा अल नासरका लागि १ सय भन्दा बढी गोल गरिसकेका छन् ।
रोनाल्डोले यसअघि युरोपमा इंग्ल्यान्ड, स्पेन, इटालीमा घरेलु लिग उपाधि जितिसकेका छन् ।
जुन ११ देखि अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा सुरु हुने फिफा विश्वकप २०२६ को लागि पोर्चुगलको टिममा समावेश रोनाल्डो छैटौं पटक विश्वकप खेल्ने तयारीमा छन् ।
प्रतिक्रिया 4