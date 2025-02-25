अमेरिकाविरुद्ध इशान पाण्डेले बनाए अर्थशतक

८ जेठ, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत अमेरिकाविरुद्ध नेपालका ब्याटर इशान पाण्डेले अर्धशतक पूरा गरेका छन् ।
त्रिवि क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा इशानले ६१ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । उनले ३ चौका र एक छक्का प्रहार गरे ।
इशानले लगातार दोस्रो खेलमा अर्धशतक प्रहार गरेका हुन् ।
उनले यसअघि स्कटल्याण्डविरुद्ध अर्धशतक पूरा गरेका थिए । इशानले ३ ओडीआई खेलमा २ अर्धशतक बनाएका हुन् ।
