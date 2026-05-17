कोलेजन सप्लिमेन्टले साँच्चै चाउरीपन घटाउँछ ? अध्ययनमा देखियो यस्तो नतिजा

- नेशनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनमा प्रकाशित अध्ययनले कोलेजन सप्लिमेन्टले छालाको चाउरीपन घटाउन र जवान राख्न मद्दत गर्ने देखाएको छ।
- १०९ महिलामा गरिएको डबल–ब्लाइन्ड अध्ययनमा ८ हप्तासम्म दैनिक २.५ ग्राम हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड सेवनले छालाको हाइड्रेसन र इलास्टिसिटी सुधार भएको पाइएको छ।
- अध्ययनले कोलेजन सप्लिमेन्टले फोटोएजिङबाट हुने छालाको क्षति कम गर्ने र कुनै गम्भीर साइड इफेक्ट नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
आजकल दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ्दै गएको छ । खराब वातावरणले हाम्रो छाला प्रभावित भइरहेको छ । धूलो–माटोको सम्पर्क, गलत खानपान, युभी किरण र तनावपूर्ण जीवनशैलीका कारण हाम्रो छाला उमेर भन्दा पहिले नै चाउरिन थालेको छ । कम उमेरमै अनुहारमा फाइन लाइन, चाउरीपन र सुक्खापन देखिनु सामान्य होइन ।
यो समस्या समाधान गर्न धेरै मानिसहरू कोलेजन सप्लिमेन्टहरू लिइरहेका छन्, जुन अहिले स्किन केयर उद्योगमा निकै लोकप्रिय भइसकेको छ । तर के यी कोलेजन सप्लिमेन्टहरू साँच्चै हाम्रो छालाका लागि फाइदाजनक हुन्छन् ?
यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नेशनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनमा प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययनले दिन्छ । यस अध्ययनमा भनिएको छ कि कोलेजन सप्लिमेन्टहरू छालाका लागि अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छन् किनकि यसले चाउरीपनका लक्षणहरू घटाउन, छालालाई नमी दिन र जवान राख्न मद्दत गर्छ ।
रिसर्च कसरी गरियो ?
यो अध्ययनमा कुल १०९ जना महिलाहरूलाई समावेश गरिएको थियो । उनीहरूलाई ८ हप्तासम्म दैनिक २.५ ग्राम हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड वा प्लेसबो दिइएको थियो ।
यो अध्ययन अनियमित, डबल–ब्लाइन्ड र प्लेसिबो–नियन्त्रित तरिकाले गरिएको थियो, जसलाई वैज्ञानिक रूपमा निकै विश्वसनीय मानिन्छ । समय पूरा भएपछि सबैको छालाको हाइड्रेसन, इलास्टिसिटी र चाउरीपनमा भएको परिवर्तन मापन गरियो ।
८ हप्तामा चाउरीपनमा देखिएको प्रभाव
स्टडीको नतिजा अनुसार, जसले दैनिक कोलेजन पेप्टाइड खाए, उनीहरूको छालामा पहिलेको तुलनामा चाउरीहरू स्पष्ट रूपमा कम देखिए । विशेष गरी आँखाको वरिपरिका फाइन लाइनहरू र निधारका चाउरीहरूमा राम्रो सुधार देखियो । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार ८ हप्तापछि छाला पहिले भन्दा बढी सुन्दर, चम्किलो र जवान देखिन थाल्यो ।
छालाको हाइड्रेसनमा सुधार
रिसर्च सुरु गर्नुअघि सबैको छालाको ‘हाइड्रेसन’ मापन गरिएको थियो । ८ हप्तापछि कोलेजन खाने समूहको छालामा प्लेसबो समूहको तुलनामा धेरै बढी ओसिलोपन पाइयो । यसको मतलब छाला सुख्खा र निर्जीव देखिनुको सट्टा स्वस्थ, नरम र चम्किलो देखिन थाल्यो ।
छालाको इलास्टिसिटी राम्रो भयो
बढ्दो उमेरसँगै छालाको इलास्टिसिटी घट्छ, जसले गर्दा छाला खुकुलो र चाउरिने गर्छ । कोलेजन सप्लिमेन्ट लिनेहरूको छालाको इलास्टिसिटी उल्लेखनीय रूपमा राम्रो भएको अध्ययनको नतिजामा देखियो । अर्थात् छाला पहिलेको तुलनामा बढी टाइट, लचिलो र युवा महसुस हुन थाल्यो ।
फोटोएजिङमा पनि फाइदा
यो अध्ययनमा सूर्यको किरणले प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समावेश गरिएको थियो । यसलाई फोटोएजिङ भनिन्छ । कोलेजन सप्लिमेन्टले घामले भएको छालाको क्षतिलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छ र छालाको समग्र गुणस्तर सुधार्छ भन्ने कुरा पनि यस अध्ययनले देखायो ।
कुनै साइड इफेक्ट देखिएन
यो अध्ययनमा कुनै गम्भीर साइड इफेक्ट देखिएको थिएन । अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई सामान्य रूपमा सुरक्षित बताएका छन् । तर उनीहरूले सल्लाह दिएका छन् कि कुनै पनि सप्लिमेन्ट सुरु गर्नुअघि डाक्टर वा छाला विशेषज्ञसँग सल्लाह लिनु अत्यन्त जरुरी छ । विशेष गरी कुनै औषधि खाइरहनुभएको छ भने विशेषज्ञको सल्लाहबिना सेवन गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ ।
वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार कोलेजन सप्लिमेन्टहरूले छालाको हाइड्रेसन, इलास्टिसिटी र झुर्रीहरू घटाउन वास्तवमै मद्दत गर्न सक्छन् । तर राम्रो र टिकाउ नतिजाका लागि यसलाई कम्तीमा ८ देखि १२ हप्तासम्म नियमित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
साथै स्वस्थ खानपान, पर्याप्त पानी, राम्रो निद्रा, भिटामिन सीयुक्त आहार र दैनिक सनस्क्रिनको प्रयोगसँगै लिँदा अझ राम्रो प्रभाव देखिन्छ ।
