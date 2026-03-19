कक्रोच भर्सेस ओगी : सामाजिक सञ्जालमा सुरु भयो अनौठो ‘प्यारोडी’ राजनीति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सामाजिक सञ्जालमा भाइरल कक्रोच जनता पार्टीलाई टक्कर दिन ओगी जनता पार्टी नामक नयाँ सङ्गठनको उदय भएको छ ।
- ओगी जनता पार्टीले पशु कल्याणका लागि ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्नुका साथै भारतको निट परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट जस्ता मुद्दामा टिप्पणी गरेको छ ।
- बेरोजगार युवालाई साङ्लासँग तुलना गरिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा शुरू भएको यस अनलाइन व्यङ्ग्य शृङ्खलाले इन्टरनेटमा निकै लोकप्रियता पाएको छ ।
९ जेठ, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला एउटा अनौठो राजनीतिक व्यङ्ग्यको शृङ्खला सुरु भएको छ।
भाइरल भइरहेको ‘कक्रोच जनता पार्टी‘ (सीजेपी) लाई टक्कर दिन डिजिटल प्लेटफर्ममा ‘ओगी जनता पार्टी’ (ओजेपी) नामक नयाँ संगठनको उदय भएको छ ।
यो विषयले अनलाइन राजनीतिक बहस र व्यङ्ग्यको नयाँ तरंग ल्याएको छ।
नवगठित ओगी जनता पार्टीले आफूलाई कक्रोच जनता पार्टीको ‘प्यारोडी प्रतिपक्षी’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। ओजेपीले कक्रोच जनता पार्टीका संस्थापक अभिजीत दिपकेको राजनीतिक पृष्ठभूमि उजागर गर्नु आफ्नो मुख्य उद्देश्य भएको दाबी गरेको छ । ओजेपीका अनुसार दिपकेले यसअघि आम आदमी पार्टी (आप) को सामाजिक सञ्जाल र चुनावी अभियानको इकोसिस्टममा स्वयंसेवकका रूपमा काम गरेका थिए।
यो नयाँ घटनाक्रमले कक्रोच जनता पार्टीको अनौठो उदयमा अर्को रोचक मोड थपेको छ। भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले बेरोजगार युवाहरूलाई ‘परजीवी’ र ‘साङ्लो’ (कक्रोच) सँग तुलना गरेको भनिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा सीजेपीले सोही विम्बलाई आत्मसात् गर्दै व्यङ्ग्यात्मक अभियान सुरु गरेपछि यो सामाजिक सञ्जालमा एकाएक चर्चामा आएको थाहा भएको छ।
निराश भारतीय युवाहरूलाई लक्षित गर्दै सीजेपीले सुरु गरेको सोही अभियानको काउन्टर-न्यारेटिभ (प्रति-भाष्य) का रूपमा अहिले ओजेपी उभिएको छ। ‘ओगी जनता पार्टी’ नाम आफैँमा चर्चित एनिमेटेड टेलिभिजन शृङ्खला ‘ओगी एन्ड द कक्रोचेस’ बाट प्रभावित छ। ओजेपीले ह्युमर, मिम्स र व्यङ्ग्यको प्रयोग गर्दै सीजेपीले अपनाएको साङ्लोको विम्बको विरोधमा आफ्नो अनलाइन पहिचान बनाएको छ।
आफ्नो एउटा भाइरल पोस्टमा ओजेपीले भारतका स्वतन्त्रता सेनानीहरूको तस्वीरको कोलाज सेयर गर्दै युवाहरूले आफूलाई ‘साङ्लो’ भन्नुमा गर्व गरिरहेको कुराको खिल्ली उडाएको छ।
तलवारको धारले कोरिएको देशको इतिहासमा आजका युवाहरू आफूलाई साङ्लो भन्न रुचाउनु वास्तवमा देशको बेरोजगारी समस्याको एउटा लक्षण भएको ओजेपीको पोस्टमा उल्लेख छ ।
यो भनाइले सामाजिक सञ्जालको यो प्रवृत्ति इन्टरनेटको ठट्टा मात्र नभएर भारतीय युवाहरूमा व्याप्त गहिरो आर्थिक निराशाको प्रतिविम्ब भएको संकेत गरेको छ।
कक्रोच जनता पार्टीलाई निसाना बनाउनुका साथै ओजेपीले मुद्दामा आधारित सन्देशहरू प्रवाह गर्दै आफ्नो छुट्टै राजनीतिक पहिचान बनाउने प्रयास समेत गरिरहेको छ।
यस पेजले हालै जनावरहरूको कल्याण र अधिकारमा केन्द्रित ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ, जसमा सडकका बेवारिसे जनावरहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, जनावरमाथि हुने क्रूरता विरुद्ध कडा कानुन र पशु संरक्षणका लागि व्यापक जनचेतना जगाउने जस्ता प्रस्तावहरू समावेश छन्। यसका साथै ओजेपीले भारतको निट परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक काण्ड जस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि टिप्पणी गरेको छ।
आफ्नो प्रस्तुति व्यङ्ग्यात्मक भए तापनि यो पेजले इन्टरनेटमा निकै तीव्र गतिमा लोकप्रियता कमाइरहेको छ। स्थापनाको छोटो अवधिमै ओजेपीको इन्स्टाग्राम अकाउन्टले ९ हजार भन्दा बढी फलोअर्स कमाइसकेको छ । आफ्नो उद्देश्यलाई लिएर भइरहेका विभिन्न अड्कलबाजीहरूका बीच ओजेपीले आफ्नो इन्स्टाग्राम बायोमा स्पष्ट रूपमा आफूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको समर्थन वा ब्याकअप नरहेको उल्लेख गरेको छ।
सीजेपी र ओजेपी दुवैको उदयले इन्टरनेट संस्कृति, राजनीतिक व्यङ्ग्य र युवाहरूको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा कसरी मिसिइरहेका छन् भन्ने देखाएको छ । यो ओगी जनता पार्टी क्षणिक अनलाइन ठट्टाका रूपमा मात्र सीमित रहन्छ वा ठूलो व्यङ्ग्यात्मक आन्दोलन बन्छ भन्ने कुरा भविष्यकै गर्भमा भए पनि यसले इन्टरनेटको इतिहासकै एउटा अनौठो राजनीतिक भिडन्तलाई भने पक्कै रोचक बनाएको छ।
