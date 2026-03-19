इन्धनले टिकट मूल्य बढ्दा आन्तरिक हवाई यात्रु संख्या घट्यो

वायुसेवा कम्पनीहरूका अनुसार इन्धन मूल्य बढेपछि हवाई भाडा महँगिदा त्यसको असर यात्रु संख्यामा देखिएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १७:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि र भाडा महँगिएका कारण अप्रिलमा आन्तरिक उडानका यात्रु सङ्ख्या घटेको छ ।
  • आन्तरिक वायुसेवामध्ये बुद्ध एयरले सबैभन्दा बढी १ लाख ७२ हजार ८ सय ७६ यात्रुलाई सेवा दिएको छ ।
  • वसन्त ऋतुको पर्यटकीय मौसमका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ भने यात्रु सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको छ ।

११ जेठ, काठमाडौं । पश्चिम एसिया युद्धको असरले हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि र सोही कारण टिकटको भाउ बढ्दा आन्तरिक उडानमा यात्रु संख्या घटेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार अप्रिल २०२६ मा कुल आन्तरिक हवाई यात्रु संख्या ३ लाख १७ हजार ९ सय ५४ छ । अघिल्लो महिना मार्चमा आन्तरिक उडानका यात्रु संख्या ३ लाख ३५ हजार ६ज सय ८३ थियो ।

वायुसेवा कम्पनीहरूका अनुसार इन्धन मूल्य बढेपछि हवाई भाडा महँगिदा त्यसको असर यात्रु संख्यामा देखिएको हो । बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र कर्णका अनुसार अहिले यात्रु चाप कम हुनुमा प्रमुख कारण इन्धन मूल्य हो ।

‘१ सय २७ प्रतिलिटर रहेको इन्धनको मूल्य एकै पटक दोब्बरले बढेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसले मूल्यमा असर गर्छ नै,’ उनले भने ।

यसबाहेक हालैका दिन भने मलमासका कारण मानिसले यात्रा नगर्ने र पर्यटक संख्या उल्लेख्य नबढ्दा पनि त्यसले आन्तरिक उडानमा चाप देखिने उनी बताउँछन् ।

विमानस्थल कार्यालयका अनुसार अप्रिलमा १ लाख ६० हजार ६ सय १ आन्तरिक उडानका यात्रु  काठमाडौंबाट प्रस्थान गरेका छन् ।  १ लाख ५७ हजार ३ सय ५३ यात्रु काठमाडौं भित्रिएका छन् ।

यस महिना कुल ४ हजार २ सय ७२ आन्तरिक उडान र ४ हजार २ सय ७० अवतरण भएको तथ्यांक छ । आन्तरिक उडानतर्फ बुद्ध एयरले एक महिनामा १ लाख ७२ हजार ८ सय ७६ यात्रुलाई सेवा दिएको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार अप्रिल २०२६ मा बुद्ध एयर धेरै यात्रु बोक्ने आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीमध्ये पहिलो स्थानमा छ । दोस्रो स्थानमा यती एयरलाइन्स छ । यतीले ७१ हजार २७ यात्रुलाई सेवा दिएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको श्री एयरलाइन्सले ५३ हजार ५ सय २१ यात्रुलाई सेवा दिएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले भने एक महिनामा मात्र १ हजार १ सय  ४८ यात्रुलाई सेवा दिएको छ । समिट एयरले ५ हजार ६३ यात्रु बोकेको तथ्यांक छ । तारा एयरले ३ हजार ६ज सय ९१ र सीता एयरले २ हजार ६ज सय ४६ यात्रुलाई सेवा दिएको छ ।

यो महिना आन्तरिक उडानतर्फ कुल ३ लाख १७ हजार ९ सय ५४ यात्रुले सेवा लिएका छन् । जसमा हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीले बोकेका यात्रु संख्या समेत समावेश छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु कति ?

अन्तराष्ट्रियतर्फ भने यात्रु संख्या बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ अप्रिलमा ४ लाख ५० हजार ५ सय ८२ यात्रुले सेवा लिएको तथ्यांक छ । मार्चमा ३ लाख ७५ हजार ६ सय ७४ यात्रुले सेवा लिएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रियतर्फ एक महिनामा २ लाख २६ हजार ४ सय ९७ यात्रु प्रस्थान गरेका छन् । २ लाख २३ हजार ९ सय ८५ यात्रु आगमन भएको छ । यस अवधिमा १ हजार ४ सय ६१ अन्तर्राष्ट्रिय उडान र १ हजार ४ सय ५९ अवतरण भएको तथ्यांक छ । १ सय यात्रुले ट्रान्जिट सुविधा लिएका छन् ।

मुख्य पर्यटकीय मौसम भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आगमन र प्रस्थान बढेको छ । वसन्त ऋतुमा नेपालमा पदयात्रा र पर्वतारोहणको मूख्य मौसम मानिन्छ ।

आन्तरिक हवाई यात्रु गिरावट मूल्यवृद्धि हवाई इन्धन
