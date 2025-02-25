इरानको च्याम्पियन शैली (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ जेठ, काठमाडौं । इरानले अपराजित रहँदै काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा शुक्रबार भएको फाईनलमा काजखस्तानलाई ३-१ सेटमा पराजित गर्दै इरान लगातार च्याम्पियन बनेको हो ।
सन् २०२४ मा काठमाडौंबाट सुरु भएको यस प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणमा इरान तेस्रो स्थानमा सीमित भएको थियो ।
इरानले त्यसपछिको दुई संस्करण अपराजित रहँदै उपाधि जितेर सेन्ट्रल एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राखेको छ ।
