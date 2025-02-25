१८ जेठ, काठमाडौं । भारतको जी इन्टरटेनमेन्ट इन्टरप्राइजेज लिमिटेडले फिफाका ३९ वटा प्रतियोगिताको भारतका लागि प्रसारण अधिकार प्राप्त गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार कम्पनीले सन् २०२६ देखि २०३४ सम्मका फिफा प्रतियोगिता प्रसारण गर्नेछ । यसमा आउँदै गरेको फिफा विश्वकप २०२६, फिफा महिला विश्वकप २०२७ र फिफा विश्वकप २०३० समेत समावेश छन् ।
जीको फिफा प्रसारण यात्रा ११ जुन २०२६ देखि अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा सुरु हुने विश्वकपबाट सुरु हुनेछ । प्रतियोगिताका खेलहरू कम्पनीको नयाँ खेलकुद नेटवर्क ‘युनाइट८ स्पोर्ट्स’ तथा जी-फाइभ मार्फत प्रसारण गरिनेछ ।
प्रत्यक्ष खेलसँगै दर्शकले हाइलाइट्स, विश्लेषण कार्यक्रम, विशेष सामग्री र फिफासम्बन्धी वृत्तचित्रहरू पनि हेर्न पाउनेछन् ।
जी इन्टरटेनमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुनित गोयन्काले विश्वकै ठूलो खेलकुद प्रतियोगितामध्ये एकलाई भारतीय दर्शकमाझ ल्याउन पाउँदा उत्साहित रहेको बताए ।
उनले फुटबलले क्षेत्र र उमेर समूहको सीमाभन्दा माथि उठेर दर्शकलाई जोड्ने खेल भएको उल्लेख गर्दै प्रसारण अधिकार खरिद र समर्पित खेल च्यानल सञ्चालनले फुटबलको दीर्घकालीन सम्भावनामाथिको विश्वास झल्काउने बताए ।
कम्पनीले यसअघि ‘युनाइट८’ ब्रान्डअन्तर्गत चार खेलकुद च्यानल सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसमा युनाइट८ स्पोर्ट्स १, युनाइट८ स्पोर्ट्स १ एचडी, युनाइट८ स्पोर्ट्स २ र युनाइट८ स्पोर्ट्स २ एचडी रहेका छन् ।
यी च्यानलहरू अब भारतमा फिफा प्रतियोगिताका आधिकारिक प्रसारण माध्यम बन्नेछन् ।
