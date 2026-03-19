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धनगढीको नवजीवन अस्पतालमा युवतीको मृत्यु, डाक्टरले लापरबाही गरेको आरोप

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते ९:१८

२० जेठ, धनगढी । धनगढीको नवजीवन अस्पतालमा उपचाररत युवतीको मृत्यु भएको छ । प्रहरीकाअनुसार कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-६ लालपुर बस्ने २२ वर्षीया सनम बिकको गएराति उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले टन्सिलसम्बन्धी समस्याको उपचारका लागि बिकलाई नवजीवन अस्पताल भर्ना गरिएको पाइएको बताए । उनकाअनुसार जेठ ९ गते बिकको टन्सिलको शल्यक्रिया गरिएको थियो । त्यसपछि डिस्चार्ज भएर घर फर्किएकी बिकको स्वास्थ्य पुन: बिग्रिएको थियो

मुखबाट रगत बग्न थालेपछि मंगलबार फेरि उपचारका लागि अस्पताल ल्याइएको थियो । उनलाई आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेकोमा बुधबार बिहान पौने ३ बजेतिर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मृत्युपछि आफन्तजनले चिकित्सकको लापरबाहीका कारण घटना भएको आरोप लगाउँदै विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले मृतकका परिवारलाई अस्पतालले उचित क्षतिपूर्तिसहित घटनाको छानबिन गरी चिकित्सकलाई करवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

धनगढी नवजीवन अस्पताल
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