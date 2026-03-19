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स्थल नाकाबाट ल्याउन-लैजान पाइने वस्तुको छुट सीमा ५ सय पुर्‍याइयो

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १२:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले स्थल सीमा नाकाबाट आवतजावत गर्दा बिनाभन्सार ल्याउन वा लैजान पाइने सामानको सीमा ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।
  • अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ५ सय रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु भन्सार प्रमुखले महसुल नलिई छाड्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
  • भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका लागि एउटा कम्प्युटर वा ट्याबलेट ल्याउँदा महसुल नलाग्ने पुरानै व्यवस्थालाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

२० जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्थल सीमा नाकामा ओहोरदोहोर गर्दा १ सय रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान भित्र्याउन नपाइने नियमको सीमा बढाएको छ ।

यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजाने वस्तुसम्बन्धी नयाँ नियम सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयले साविकमा १ सय रुपैयाँसम्म रहेको सीमा बढाएर ५ सय पुर्‍याएको छ ।

स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोर दोहोर गर्ने व्यक्तिलाई हवाईमार्गबाट आवतजावत गर्नेसरहको सुविधा दिइएको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘५ सय रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्नेछ ।’

तर, भारतमा अध्ययन गर्ने नेपालीको हकमा भने आफ्नो साथमा लगेको वा ल्याएको ट्याबलेट वा कम्प्युटरमध्ये कुनै एक थान नेपाल ल्याउँदा महसुल नलाग्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।

यसअघि १५ जेठ २०८२ मा प्रकाशित सूचना अनुसार सीमा नाकामा १ सय रुपैयाँ भन्दा माथिको वस्तु भित्र्याउन नपाउने गरी नियम राखिएको थियो । सो नियम कार्यान्वयन गर्दा केही साता अघि सीमा नाकामा तनाव भएको थियो ।

संसदमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो नियम अघिल्ला सरकारले बनाएको भन्दै यस पटक छुट सीमा बढाउने आश्वासन दिएका थिए । सीमा क्षेत्रका नेपाली व्यवसायीले भने सरकारको यो कदमको स्वागत गर्दै आएका छन् । सरकारले पटक पटक यो नियममा कडाइ गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेको छैन ।

स्थल नाका
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